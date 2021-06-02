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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيلة عبيد تهنئ هالة صدقي بعيد ميلادها

نبيلة عبيد وهالة
نبيلة عبيد وهالة صدقي

هنأت النجمة نبيلة عبيد، صديقتها الفنانة هالة صدقي، بعيد ميلادها، والتي احتفلت به أمس الموافق 1 يونيو.


ونشرت الفنانة نبيلة عبيد صورة لـ هالة صدقي، وعلقت: "هالة صدقي الجميلة ...كل عام و انتي بخير...و مانجلكيش في بيت الطاعة
#نبيلة_عبيد".


وكانت قد فاجأت الفنانة هالة صدقي، متابعيها بصورة من محضر من طليقها يطلبها في بيت الطاعة رغم طلاقه له من قبل في فيديو مسجل.
 

ونشرت هالة صدقي صورة من طلب الطاعة عبر حسابها بـ “إنستجرام” وعلقت قائلة: “‬‏‪خير سيئ لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعة مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه.”.
 

وتابعت " وصحيح هو في امريكا وانا في مصر فشكلها هتكون طاعة on line استأذنكم علشان أنزل أشتري الطشت والجلابية ، بس حد عارف ممكن اجيب الولاد ولا لا مقولة غراب البين طلعت كذب مفيش فراق ولا حاجة بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة.. المسخرة بعينها ".
 

وأقام المحامي الخاص بـ سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي إنذاراً بالدخول في الطاعة على يد محضر.

 

عيد ميلاد الفنانة هالة صدقي نبيلة عبيد عيد ميلادها النجمة نبيلة عبيد بيت الطاعة هالة صدقي الفنانة نبيلة عبيد سامح سامى

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