سوسن بدر تحتفل بعيد ميلاد هالة صدقي .. أجدع وأطيب صديقة

هنّأت الفنانة سوسن بدر، صديقتها الفنانة هالة صدقي، بعيد ميلادها، والتي احتفلت به مؤخراً وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



ونشرت سوسن بدر صورة للفنانة هالة صدقي، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة يا أجدع وأطيب صديقة .. كل سنة وانتى منورة الدنيا بضحكتك الحلوة🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹".



وكانت قد فاجأت الفنانة هالة صدقي، متابعيها بصورة من محضر من طليقها يطلبها في بيت الطاعة رغم طلاقه له من قبل في فيديو مسجل.



ونشرت هالة صدقي صورة من طلب الطاعة عبر حسابها بـ “إنستجرام” وعلقت قائلة: "‬‏‪خير سيئ لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعة مع انه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه".



وتابعت " وصحيح هو في امريكا وانا في مصر فشكلها هتكون طاعة on line استأذنكم علشان انزل أشتري الطشت والجلابية ، بس حد عارف ممكن اجيب الولاد ولا لا مقوله غراب البين طلعت كذب مفيش فراق ولا حاجة بلاغ للعرسان لما افض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة.. المسخرة بعينها ".



وأقام المحامي الخاص بـ سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي إنذارا بالدخول في الطاعة على يد محضر.