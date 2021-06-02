كواليس تمرد عبد الله جمعة على نادي الزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق ومقدم برنامج البريمو عبر قناة Ten : أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر لنادي الزمالك، أثار حالة من الغضب داخل الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، بسبب عدم التزامه فى التدريبات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف فاروق : الجهاز الفني وقع عقوبة مالية كبيرة وفقا للائحة علي عبدالله جمعة بسبب غيابه عن خوض البرنامج التأهيلي لمدة يومين دون الاستئذان أو تقديم أي مبررات للغياب .

اقرأ أيضا .. بفرمان من الخطيب .. الأهلي يحدد موقفه من إبرام صفقات مع الزمالك



ويضغط عبدالله جمعة علي مجلس إدارة الزمالك، من أجل تجديد عقوده مع القلعة البيضاء بالمساواة مع قائمة لاعبي الفئة الأولى بالفريق الأول، مطالباً بتقديره ماديًا، حيث إنه يحصل على مليون ونصف المليون في الموسم .



كما حذَّر أسامة نبيه اللاعب منذ فترة قصيرة بسبب سهراته على برنامج "كلوب هاوس"، ودخوله فى مشاحنات مع جماهير القلعة البيضاء .