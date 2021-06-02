هكذا تقضي مايا دياب ودينا الشربيني الإجازة الصيفية .. صور

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت مايا دياب برفقة دينا الشربيني، خلال قضائهما العطلة الصيفية في بيروت وعلقت قائلة "إنه أمر ممتع دائمًا عندما تكون في الجوار".



وسجلت الفنانة مايا دياب أغنية دويتو مع المطرب محمود الليثي بعنوان " حطالي روج " في تجربة جديدة تضاف إلى رصيد مايا الشهير والتي تفضل فيه التجديد والاتجاه لكل ما هو مختلف فما تقدمه.

صاحب فكرة هذا الديو كان المنتج حمدي بدر صاحب شركة Craft Media المنتجة للعمل، الذي كتبه ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع اسلام شيبسي، ويتم تصوير الكليب حالياً في بيروت.