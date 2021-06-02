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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث مأساوي.. كلاب تنهش جسد طفل حتى الموت في السعودية

كلاب ضالة تنهش جسد
كلاب ضالة تنهش جسد طفل في السعودية

شنت مجموعة من الكلاب الضالة، هجوما عنيفا على طفل، في المملكة العربية السعودية، أثناء ذهابه في نزهة مع أسرته، حيث نهشت جسده؛ ما أدى إلى مصرعه في حادث مأساوي.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، إن الطفل السعودي تركي عبدالرحيم الحمد، توفي في منطقة الهفوف، إثر هجوم أكثر من 15 كلبا ضالا عليه.

وعن التفاصيل، يقول والد الطفل "كنا في رحلة إلى شاطئ العقير، والبداية كنا جالسين ومستمتعين.. وأتى كلب واحد متوسط الحجم واقترب منا.. في هذا الوقت قام تركي باللعب معه وفي تلك اللحظات هاجمه حوالي 15 كلبا".

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وتابع "حاولت إبعادهم بالصراخ؛ حتى تجمعت الجماهير وهربت الكلاب الضالة؛ واستدعيت الإسعاف، التي وصلت بعد نصف ساعة"، مشيرا إلى أن ابنه البالغ 13 عاما كان ينزف طوال الوقت.

وطالب والد الطفل، الجهات المسؤولة في أمانة الأحساء، بوضع حد لهذا الخطر، حيث شهدت المحافظة السعودية قبل نحو عام، حادثة مماثلة؛ عندما هاجمت مجموعة من الكلاب، طفلا، عمره عامين، في إحدى مزارع بلدة البطالية، وتسببت في مقتلِه.

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