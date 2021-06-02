ذكرى ميلاد أحمد توفيق.. لن أعيش في جلباب أبي أبرز أعماله

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أحمد توفيق، وهو ممثل ومخرج مصري، اسمه الحقيقي أحمد محمود توفيق، ولد في عام 1933، حصل على درجة البكالوريوس من معهد الفنون المسرحية كما درس كذلك في كليتي الحقوق والآداب.حصل أحمد محمود توفيق، على بكالوريوس فنون مسرحية، واكتشفه صلاح أبو سيف وقدمه للشاشة من خلال فيلم "القاهرة 30"، عام 1966 ، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتليفزيون.

رغم موهبته التى نالت اعجاب الكثيرين من صناع الفن في مصر، الا ان السينما لم تستعن به إلا فى مرات قليلة ، أثبت فيها موهبته كممثل من الطراز الأول.

قدم الفنان الراحل احمد توفيق فى 36 عملا للسينما والدراما والمسرح، وعمل مساعد منتج فى فيلم "معجزة السماء" عام 1956.

برزت موهبة "توفيق" كممثل في عدة اعمال فنية، فقدم للسينما أفلاما مثل "ثرثرة فوق النيل" و"الفرسان" و"شيء من الخوف" و"ميرامار" و"حافية على جسر الذهب" و"القبطان".

وقام بتأليف ثلاثة أعمال هم "عيد ميلاد سعيد" وهي سهرة تلفزيونية كتب لها القصة والسيناريو والحوار، وفيلما قصيرا بعنوان "شيش يك" كتب له ايضا السيناريو والحوار، وفيلما قصيرا اخر بعنوان "المايسترو".

واخرج الفنان الراحل 23 عملا للتليفزيون والمسرح، حيث ابتعد عن السينما نهائيا كمخرج، ومن ابرز هذه الاعمال، "عيب يا دكتور" و"المهنة طبيب" و"قمر سبتمبر" و "صدق الله العظيم" و"عم حمزه".

ومن أهم العروض المسرحية الذى اخرجها "توفيق" على خشبة المسرح "سيدتي الجميلة" و "زهرة الصبار" و "أنا وهى وسموه" و "الدخول بالملابس الرسمية".

قام أحمد توفيق بإخراج العديد من الاعمال الدرامية، اقتربت من 20 عملا فنيا، ابرزها مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبي"، و "رد قلبي"، كما تخصص في المسلسلات الدينية والتاريخية اشهرها "عمر بن عبد العزيز" و"هارون الرشيد" و"الحسن البصري" و"الإمام الأكبر أبو حنيفة النعمان" . وعمل مخرجا فى التليفزيون ايضا، ومن الأعمال التى أخرجها "محمد رسول الله".