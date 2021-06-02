في عيد ميلاده .. المشوار الفني لـ أحمد فؤاد سليم

ذكريات النجوم

يحتفل اليوم الفنان أحمد فؤاد سليم بعيد ميلاده، إذ ولد 2 يونيو 1957 في مدينة القاهرة في عائلة من الشرقية، واسمه الكامل أحمد فؤاد سليم علي، وقدم ما يقرب من 112 عملا فنيا.

تخرج أحمد فؤاد سليم في المعهد العالى للفنون المسرحية 1978، وبدأ مشواره الفني بالعمل المسرحي فقد قدم العديد من المسرحيات، منها مسرحية "الصعايدة وصلوا" عام 1989. كما عمل في مسرحيات "سفر حي، عرابي زعيم الفلاحين، قصة الموت، السبنسة، والآخر".

وعلى صعيد الدراما، اشتهر "فؤاد سليم" ببراعته في المسلسلات التلفزيونية، أهمها، ذو النون المصري، العزبة، الهروب إلى السجن، والملك فاروق، قاسم أمين، الليل وآخره، المواطن اكس، الخواجة عبد القادر، وابن حلال الذى عرض فى رمضان الماضي.

وبالنسبة للسينما فقد شارك أحمد فؤاد سليم في العديد من الأعمال منها فيلم "الحدق يفهم"، وفيلم "المهاجر" عام 1994، وفيلم "عفريت النهار" و فيلم "ابو علي". وكان دائما ما يظهر بشخصية رجل الشرطة.

اختاره المخرج الراحل يوسف شاهين من أجل المشاركة في فيلم (المصير) والذي كان نقطة تحول متميزة في مشوار أحمد فؤاد سليم الفني.