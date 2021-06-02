حوادث هددت ملامح النجوم .. سلمى أبو ضيف تتعرض للحرق وروجينا بـ 7 غرز

أخبار النجوم

هدّدت بعض الحوادث ملامح نجوم الوسط الفني، خلال الفترة الأخيرة، إلا أن القدر كان الوحيد الذي أنقذهم، ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أحدث وأبرز هذه الحوادث التي هددت مظهر النجوم وكادت تشوه ملامحهم.

سلمى أبو ضيف

تصدرت الفنانة سلمى أبو ضيف، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعرضها للحروق نتيجة الليزر.

وتعتبر حالة سلمى أبو ضيف، جيدة ولكنها تحتاج إلى المتابعة كي تختفي كل الأثار، ونشرت سملى من خلال حسابها الرسمي على “الأنستجرام” صورة كتبت بها :"الحمد لله دائماً وأبداً".

وكانت سلمي أبو ضيف، صورًا لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" وعلقت عليها "خلال أسبوعين تعرضت لحروق الليزر في جميع أنحاء جسدي وشفتي تعرضت للقطع".

وأضافت سلمى أبو ضيف: "لا تحكم على الناس فقط من الصور.. أنت لا تعرف ما يمرون به.. شكرا".

روجينا

في شهر رمضان الماضي، كشف الفنان حسن ابو الروس عن تفاصيل اصابة الفنانة روجينا أثناء تصوير مسلسل بنت السلطان الذي يعرض حاليا ضمن أعمال دراما رمضان 2021

وكتب حسن أبو الروس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": خبر عاجل إصابة الفنانة العظيمة القديرة روجينا بجرح عميق في وجهها الجميل أثناء تصويرها مسلسل بنت السلطان.. وعلى الفور تم نقلها إلي المستشفي وتم إجراء 7 غرز تجميلية .. الغريب وغير المتوقع أنها بعد العملية استكملت التصوير بكل براعة وجدية ووجها ينزف في المشهد والحقيقة هذا كان درس لي أنا شخصيا في التضحية والإخلاص في العمل".

ونشرت روجينا صورة جديدة لها بعد إصابتها ب 7 غرز فى الوجه عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت الفنانة روجينا قائلة :" الحمدلله قدر الله وماشاء فعل بشكر كل زميلی اللى اتطمنوا عليا بشكر صابرين اختى الأصيلة اللي سابت تصويرها وجتلی المستشفى بشكر كل الفانز اللى كانوا قلقنين عليا بشكر كل زميلي في التصوير على خوفهم عليا وكل الناس اللى كلمتني ومعرفتش ارد عليهم شكرا عائلتي الصغيرة اللى جنبی دایما وعائلتي الفنية الكبيرة شكرا على كل الحب دا "

وكشفت النجمة روجينا لـ"صدى البلد"، في أول تعليق لها بعد إصابتها اثناء تصوير مسلسل " بنت السلطان"، عن تفاصيل حالتها الصحية الحالية.

وقالت روجينا: “ تعرضت للإصابة في وجهي أثناء تصوير أحد المشاهد”، موضحة أنه أثناء المشهد دفعني أحد زملائي في العمل ولكني سقطت على أطراف احد المقاعد الموجودة باللوكيشن .. لأجد وجهي ينزف دما".

وأضافت: " أصريت على استئناف تصوير المشهد لحين الإنتهاء منه.. ثم ذهبت إلى المستشفي حيث احتاج وجهي لـ٧ غرز بسبب هذا الجرح ".

وأشارت إلى أن الدكتور طالبها بالراحة التامة، وهو ما ستلتزم به بالفعل حيث كان من المفترض الانتهاء من تصوير جميع مشاهدها في المسلسل غدا؛ ولكنها ستحصل على راحة أربعة أيام تعود بعدها لتصوير اليوم المتبقي.

عاصي الحلاني

في أواخر عام 2019، تعرض الفنان عاصي الحلاني، للإصابة، بعد سقوطه من فوق ظهر حصانه بمزرعته، خلال ممارسته رياضة الفروسية المحببة إليه، ونقل على أثرها لأحد مستشفيات لبنان لتلقي العلاج، بعد إصابته بكسور وجروح في جهه.

وبعد يومين من الحادث، صدمت الفنانة ديانا الحداد متابعيها بنشر صورة للنجم عاصي الحلاني بعد تعرضه لحادث سقوط من على ظهر حصانه. وكشفت الصورة عن تعرض عاصي الحلاني لإصابات خطيرة بوجهه وعدم استقرار حالته الصحية.

بعدها، كشف الناقد جمال فياض التفاصيل الكاملة لحادث عاصي الحلاني وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك بعد زيارته فى المنزل، قال فيه: «الحقيقة إن عاصي الحلاني نجا من الموت بمعجزة.. في البداية، قيل إنه سقط عن جواده، وهي ليست المرّة الأولى التي يكبو فيها جواد بخيّاله، فيسقط عنه الفارس، سألنا واستفسرنا، فقالوا إصابة عرضية، رضوض والموضوع لا يستحق! فاسترحنا، واعتبرناها عرضية، لكن في اليوم التالي حاولنا الاتصال بعاصي، لا جواب والهاتف مقفل، لكن الصحافة تداولت الأمر وكأنه مجرّد حدث بسيط وعابر، والسؤال أين عاصي؟ ولماذا لا يجيب؟».

وأضاف جمال فياض قائلًا: «تبين أن الإصابة ليست بسيطة، ولا عابرة وأن عاصي نجا من خطر جسيم، وأن وحدها العناية الإلهية أنقذته من سقطة كادت -لا سمح الله- أن تكون كارثية، والحكاية كما رواها لنا تقول إنه كان في نزهة على جوادين من جياد مزرعته مع ابنه الوليد في براري الحلانية، ويقول عاصي إنه لا يذكر ما الذي حصل بالضبط، في حين يقول الوليد إن الحصان تعثّر فكبا وسقط عاصي أمامه، ليسقط الحصان فوق فارسه، وهنا ارتطم خد عاصي الأيسر بالأرض بعدما سقط على يده اليسرى، ثم ارتمى الحصان بكل ثقله عليه ضاغطًا على الرقبة والقفص الصدري».

واستطرد فياض قائلا: «غاب عاصي عن الوعي تمامًا، فحمله الوليد واتصل بالمرافقين ليأتوا بسرعة وينقلوه الى المستشفى المحلي ثم مستشفى الجامعة اللبنانية، وهناك رقد عاصي غائبًا عن الوعي ليومين متتاليين، استفاق من غيبوبته فاقدًا الذاكرة، غير واعٍ لما حصل له، وعندما بدأ يستعيد وعيه وذاكرته جزئيًا كانت أولى كلماته متمتمًا بسؤال أين الوليد؟ هل هو بخير ؟ ثم أين كوليت؟ وظلّ يهجس بهذين السؤالين، والمحيطون به كانوا يجيبون على سؤاله أكثر من مرة، وفي اليوم الثالث صحصح قليلًا، لكن ظلّ ناسيًا ما حصل له بالضبط».

وأوضح جمال قائلا : «طبعًا قام الأطباء بكل الواجب بمهنية عالية، والنتيجة، عدة كسور في الساعد الأيسر، وكسور صغيرة بالخنصر والبنصر في يده اليسرى، وقد لجأ الطبيب لزراعة سيخين فولاذيين فيهما لتثبيتهما تحت التجبير.. أيضًا هناك كسور جزئية في الأضلاع، ناتجة عن سقوط الحصان عليه، رضوض في الخد الأيسر تسببت بتورّم شديد في الخد والعين حتى الجبين، رضوض مؤلمة وتورّم في كوع اليد اليسرى، وفي الساق اليسرى، أما الرقبة، فقد تعرضت الفقرة العليا من عظم الرقبة لكسور صغيرة، ما استدعى زراعة براغي لتثبيتها».

وأشار جمال فياض قائلا : «وتشاء الصدفة أن يكون في الطابق العلوي صديقه ومكتشفه الفنّي المخرج الراحل سيمون أسمر، وهو في ساعاته الأخيرة، ويشاء القدر ألا يتمكن عاصي من زيارة صديقه الكبير ليودعه قبل الرحيل، ولا علم سيمون أسمر الذي كان يعاني سكرات الموت أن في الطابق العلوي ابنه بالتبنّي الفني، يعاني من الإصابة الخطرة».

