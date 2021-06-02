مستشفى النجوم.. شفاء والد كريم عبد العزيز وشيرين تطلب الدعاء لابنائها

أخبار النجوم

تعرض مجموعة من النجوم خلال الفترة الماضية لعدد من الأزمات الصحية، منهم بسبب كورونا وآخرون تعرضوا لأمراض أخرى، وكانوا حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال تلك الفترة، ونرصد تطورات حالات هؤلاء النجوم من خلال هذا التقرير.

والد كريم عبد العزيز

أكد المخرج محمد عبدالعزيز والد الفنان كريم عبد العزيز في تصريح خاص لصدى البلد أنه غادر المستشفى ويمكث حاليا في المنزل بعد خمسة أيام قضاها في مستشفى العزل بعد إصابته بفيروس كورونا.

أضاف محمد عبد العزيز:"حالتي الآن مستقرة وفي تحسن كبير، وأجريت مسحة طبية وجاءت النتيجة سلبية وتعافيت نهائياً من كورونا".

وكان المخرج محمد عبد العزيز قد كشف عن تفاصيل الحالة الصحية الخاصة به بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد عبد العزيز في تصريح لـ “صدى البلد”: "أمكث حاليا فى المستشفى حيث تم عزلى هناك وأتلقى البرتوكول الخاص بوزارة الصحة بشكل دوري".

وأضاف محمد عبد العزيز أن “حالته الصحية مطمئنة للغاية وليس هناك أى مضاعفات خطيرة وهو ما يتمناه أن يستمر حتى تنتهى هذه الأزمة على خير”.

وطمأن الفنان كريم عبدالعزيز جمهوره على الحالة الصحية لوالده المخرج الكبير محمد عبدالعزيز بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب كريم عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: «حالة الأستاذ المخرج الكبير محمد عبدالعزيز الصحية مطمئنة جدا الحمد لله تمامًا.. رغم الإصابة بكورونا لكنه الآن في مرحلة العزل ويتمتع بالصحة والعافية».

وتابع كريم: «الحمد لله ورجاء عدم ترويج أي شائعات عن حالته الصحية من أي فرد وإن شاء الله بدعواتكم ربنا يتم عليه بالشفاء العاجل ويعود لأسرته ومحبيه».

محمد عبدالعزيز، قام بإخراج العديد من الأفلام السينمائية، ولد في 7 أغسطس عام 1940، وهو والد الفنان كريم عبدالعزيز، وشقيق المخرج عمر عبدالعزيز.

والمخرج محمد عبدالعزيز يشكل علامة مهمة في مجال الكوميديا، فقد اعتبره النقاد خليفة للراحل فطين عبدالوهاب، ومنذ بداية مشواره الفني في السبعينيات حقق إنجازات في الكوميديا الاجتماعية رسخت اسمه في عالم السينما.

ومن أهم أعماله: أفلام "عصابة حمادة وتوتو" و"خلى بالك من عقلك" و"بكيزة وزغلول".

ابناء الفنانة شيرين

طالبت الفنانة شيرين من جمهورها الدعاء إلى أشقائها ، مؤكدة أنهم تعرضوا إلى أزمة صحية استدعت نقلهم إلى المستشفى .

وتابعت “ شيرين ”فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان شقيقها الأكبر تعرض الى الإصابة بكرونا يوم تشيع جثمان الفنان سمير غانم وتم نقلة الى المستشفى ، وشقيقها الأخر والذى يكبرها أيضاً، تعرض الى أزمة ليلة امس وتم نقله الى مستشفى الهرم ، وأتمنى ان يدعو لهم الجميع بالشفاء .

وكانت قد أكدت الفنانة شيرين أنها فكرت خلال الفترة الماضية فى الاعتزال والابتعاد عن الفن بشكل نهائي، لعدد من الأسباب التى تعرضت لها مؤخراً .

وتابعت شيرين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من الجيد أن يظهر جيل جديد من الفنانين لكنى أشعر أننا بدأنا نتعامل كخيل الحكومة، والوضع الآن أصبح "هات اى حد يلعب الدور".

وأضافت الفنانة شيرين: لا أقبل بهذا الأسلوب وفكرت فى الابتعاد حتى اظل بكرامتى، فأنا لن أقبل ان أعمل من أجل الشفقة، لكني أقبل الدور الجيد وأن يتم وضعى فى مكانة فنية جيدة ، فانا احترم فنى.

واكملت شيرين: بدأت مؤخراً اشعر ببعض التفاؤل لذا فانا منتظرة، لكن اذا ظلت المعاملة كما كانت فافضل الابتعاد حتى أحتفظ بتاريخى الفنى الذى قدمت من خلاله العديد من الأعمال سواء فى السينما أو المسرح او التليفزيون.

واختتمت: أشعر وكأننى أكافح كفاحا مريرا فى مجال الفن حالياً ، فمثلاً أظل اجرى بروفات على مسرحية لشهور طويلة ثم يكون العرض لمدة شهر واحد.

سلمى أبو ضيف

تصدرت الفنانة سلمى أبو ضيف، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك يعد تعرضها للحروق نتيجة الليزر.

وتعتبر حالة سلمى أبو ضيف، جيدة ولكنها تحتاج إلى المتابعة كي تختفي كل الأثار، ونشرت سملى من خلال حسابها الرسمي على “الأنستجرام” صورة كتبت بها :"الحمد لله دائماً وأبداً".

وكانت سلمي أبو ضيف، صورًا لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" وعلقت عليها "خلال أسبوعين تعرضت لحروق الليزر في جميع أنحاء جسدي وشفتي تعرضت للقطع".

وأضافت سلمى أبو ضيف: "لا تحكم على الناس فقط من الصور.. أنت لا تعرف ما يمرون به.. شكرا".

شريف دسوقي

خضع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية وبتر ساقه؛ بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكرى

إيناس فهمي، ابنة شقيقة الفنان شريف دسوقي، كشفت عن الحالة الصحية للفنان قائلة: "الحالة الصحية مستقرة بشكل كبير الآن، كما أن الحالة النفسية الخاصة به تحسنت كثيرا الفترة الحالية نتيجة الاهتمام الكبير الذي حدث معه".

وأضافت “فهمي” في مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على الفضائية المصرية، أن اهتمام الرئيس السيسي به ووزيرة الصحة وعدد كبير من الفنانين كان سببا أساسيا في تحسين حالته النفسية، موضحة أنهم لم يتوقعوا أن يحدث هذا أبدا.

وأكدت أنه أصبح أفضل وبدأ يتجاوب ويتحدث مع الآخرين، موضحة أنه لا يزال حزينا ولكن ليس بالقدر الكبير وأن حالته مستقرة في الوقت الحالي بشكل كبير جدا، مشيرة إلى أن هناك مضاعفات يعاني منها ولكنه يتعافى، وحالته النفسية جيدة.

فاطمة الكاشف

حرصت الفنانة فاطمة الكاشف عن توجيه الشكر لعدد من الأشخاص بعد تعافيها من فيروس كورونا، وتوضيح تفاصيل حالتها الصحية بعد سلبية مسحتها.

وقالت عبر حسابها على فيسبوك:"الحمد لله والشكر لله بفضل الله وبفضل دعواتكم الصادقه بدأت أتحسن شويه وطلبت خروجى من المستشفى بعد أن كانت المسحة الأخيرة سلبية الحمد لله ولكنى مازلت أعانى أعراض ما بعد الكورونا وهى فترة صعبة جدا بس أنا فضلت أكمل علاجى فى المنزل حتى أكون مع أولادى وربنا يتم شفائى على خير يارب ويشفى كل مريض وأحب أولا أشكر سيادة الوزيرة الدكتورة هالة زايد والدكتور أشرف زكى والفنانة نهال عنبر على اهتمامكم وسرعة الاستجابة بارك الله فيكم وأشكر الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة والدكتور منتصر والدكتور محمد توفيق والطاقم الطبى على اهتمامكم ورعايتكم الفائقة بى فى فترة تواجدى بالمستشفى ربنا يحفظكم بخير دائما واشكر أصدقائى الغاليين على الفيسبوك على دعواتكم المستمرة لى بالشفاء ربنا يحفظكم بخير دائما وأشكر أحبابى وزملائى الفنانين على سؤالهم يوميا صباحا ومساءا .

وتابعت:"كان نفسى اذكر الأسماء لكن حقيقى الأسماء كثيرة جدا بفضل الله ربنا مايحرمنى من محبتكم واشكر أصدقائى المقربين على اهتمامكم ودعواتكم ربنا يحفظكم بخير دائما وأشكر كل أقاربى على مدوامه السؤال و عائلتى الصغيرة زوجى جمال عبد الناصر الذى لم يتركنى لحظه من اول ماتعبت حتى الآن ربنا يبارك فى عمرك ويحفظك يارب وحبايبى مازن ومهاب سامحونى قلقتكم وسببت لكم ازعاج بسبب مرضى وخوفكم عليه بحبكم والختام مسك اشكر عائلتى الكبيرة جمهورى الحبيب المحترم على سؤالهم عنى باستمرار بكل الطرق ودعواتكم لى بالشفاء الحمد لله على نعمه محبتكم التى هى الدافع لى فى التمسك بالحياة ربنا يديم محبتنا ويرزقكم الصحه والعافيه يارب العالمين.

وأضافت:" وادعو الله ان يشفى حبيبتى الفنانة دلال عبد العزيز والفنان على الحجار وزوجته الغاليه وصديقتى سهام والفنان شريف الدسوقي ويارب اشفى كل مريض يتألم انت الشافي المعافى واعتذر جدا على عدم الرد على التليفون حتى اتمكن من ذلك أرق تحياتى وتقديرى ومحبتي لكم جميعا.

دلال عبد العزيز

تعاني الفنانة دلال عبد العزيز من أزمة في التنفس إثر انخفاض نسبة الأكسجين لديها، وهو ما جعل الأطباء يضعوها على جهاز تنفس اصطناعي.

وكشف الإعلامي رامي رضوان عن تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز وقال من خلال برنامجه “مساء dmc”: “الفنانة دلال عبد العزبز أجريت مسحتين وكانت النتيجة سلبية لكن هذا لا يعني التعافي، لأن هناك أعراض ما بعد الإصابة بكورونا وهي صعبة جدا، وارجوكم ادعولها على قد ما فرحتكم، وبدعي ربنا يتمم شفائها على خير، وهي لا تعلم حتى الأن خبر وفاة زوجها سمير غانم لكنها تشعر".