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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة في
مواقيت الصلاة في محافظات مصر

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 2 يونيو 2021، 21 شوّال 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 26 مايو، 14 شوّال 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

آذان الفجْر 3:10 ص
صلاة الشروق 4:53  ص
آذان الظُّهْر 11:53 ص
آذان العَصر 3:29 م
آذان  المَغرب 6:52 م
آذان العِشاء 8:23 م
 

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

آذان الفجر 3:10 ص
صلاة الشروق 4:56  ص
آذان الظهر 11:57 ص
آذان العصر 3:36 م
آذان المغرب 6:59 م
آذان العشاء 8:32 م.  
   
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
آذان الفجر 3:04
صلاة الشروق 4:48 م
آذان الظهر 11:49 م
آذان العصر 3:26 م 
آذان المغرب 6:49 م
آذان العشاء 8:21  م.         
 

مواقيت الصلاة فى أسوان  
آذان الفجر 3:22 ص
صلاة الشروق 4:57 ص
آذان الظهر 11:47 ص
آذان العصر 3:10 ص
آذان المغرب 6:36 م
آذان العشاء 08:00 م

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