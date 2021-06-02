مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021 في محافظات مصر

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 2 يونيو 2021، 21 شوّال 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 26 مايو، 14 شوّال 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

آذان الفجْر 3:10 ص

صلاة الشروق 4:53 ص

آذان الظُّهْر 11:53 ص

آذان العَصر 3:29 م

آذان المَغرب 6:52 م

آذان العِشاء 8:23 م



مواعيد الصلاة في الإسكندرية

آذان الفجر 3:10 ص

صلاة الشروق 4:56 ص

آذان الظهر 11:57 ص

آذان العصر 3:36 م

آذان المغرب 6:59 م

آذان العشاء 8:32 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

آذان الفجر 3:04

صلاة الشروق 4:48 م

آذان الظهر 11:49 م

آذان العصر 3:26 م

آذان المغرب 6:49 م

آذان العشاء 8:21 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان

آذان الفجر 3:22 ص

صلاة الشروق 4:57 ص

آذان الظهر 11:47 ص

آذان العصر 3:10 ص

آذان المغرب 6:36 م

آذان العشاء 08:00 م