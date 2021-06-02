مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021 في محافظات مصر
يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 2 يونيو 2021، 21 شوّال 1442 هجرية.
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 26 مايو، 14 شوّال 1442 هجرية.
مواقيت الصلاة في القاهرة
آذان الفجْر 3:10 ص
صلاة الشروق 4:53 ص
آذان الظُّهْر 11:53 ص
آذان العَصر 3:29 م
آذان المَغرب 6:52 م
آذان العِشاء 8:23 م
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
آذان الفجر 3:10 ص
صلاة الشروق 4:56 ص
آذان الظهر 11:57 ص
آذان العصر 3:36 م
آذان المغرب 6:59 م
آذان العشاء 8:32 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
آذان الفجر 3:04
صلاة الشروق 4:48 م
آذان الظهر 11:49 م
آذان العصر 3:26 م
آذان المغرب 6:49 م
آذان العشاء 8:21 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
آذان الفجر 3:22 ص
صلاة الشروق 4:57 ص
آذان الظهر 11:47 ص
آذان العصر 3:10 ص
آذان المغرب 6:36 م
آذان العشاء 08:00 م