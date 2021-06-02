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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحف القاهرة تبرز دعوة الرئيس السيسي للفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل بمصر

صحف القاهرة
صحف القاهرة

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس إلى الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسـبـوع المقبل بالقاهـرة، برعاية الرئيس محمود عباس (أبو مازن) للاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام، ووضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة، كما تناوزلت الصحف باهتمام عدد من أخبار الشأن المحلي. 


ففي صفحتها الرئيسية وتحت عنوان "الرئيس يدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع بالقاهرة برعاية أبومازن"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي وجه بتحرك مصري سريع في جميع الملفات الفلسطينية، وبصورة متوازية لتحقيق الاستقرار في جميع المناطق الفلسطينية، بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، كما وجه بسرعة إدخال المعدات اللازمة للمساهمة في إعادة الإعمار بقطاع غزة، موجها الدعوة إلى الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسـبـوع المقبل بالـقاهرة، للاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة. 


وأضافت الصحيفة أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أكدت لمصر التزامها باتفاق وقف إطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل بذلك، وكانت حركة حماس في القطاع قد طالبت الوزير عباس كامل بعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل بالقاهرة برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن. وجددت الفصائل الفلسطينية تأكيدها مساندتها ودعمها للجهود المصرية للتهدئة والتزامها بوقف إطلاق النار.
وبدوره، ثمن أبومازن جهود الرئيس السيسي لترتيب البيت الفلسطیني، موجها وزراء السلطة بالتعاون الكامل مع مصر لسرعة تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لإعـادة الإعـمـار في قطاع غزة، ومن المقرر وصـول وزراء من السلطة الفلسطينية إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل للتنسيق بشأن إعادة الإعمار.


وتحت عنوان "الرئيس: تعزيز التصنيع الزراعي والاعتماد على الطاقة النظيفة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس أكد أهمية استمرار دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وكذلك تعزيز الجهود لتوطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، الأمر الذي سيؤدي إلى تطور قطاع الصناعة بشكل عـام فـي مـصـر وتـوفـيـر مـزيـد مـن فـرص العمل وزيادة الناتج المحلي. ووجه الرئيس بتعزيز الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، لعوائدها المتنوعة على الاقتصاد والمجتمع.


وشدد الرئيس، على أهمية الاستمرار في جهود الدولة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية، خاصة المتعلقة بتنمية الـقـوى البشرية والخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما باستكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية الأسـرة، مع تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وكذلك تـطـويـر قـطـاعـي الـصـحـة والـتـعـلـيـم، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشمول المالي وإتاحة التمويل، لتكون تلك المحـاور الإضافية بمثابة دعم للمحاور الرئيسية المرجو تحقيقها مـن الـبـرنـامـج الـوطـنـي للإصلاحات الهيكلية.


جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس، مـع الـدكـتـور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والـدكـتـور مـحـمـد معيط وزيـر المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزيـر الـزراعـة واسـتـصـلاح الأراضـي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.


وفي الشأن المحلي أيضا وتحت عنوان "الكنيسة تحتفل بذكرى دخول المسيح مصر"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفلت أمس بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإقامته فيها ثلاث سنوات، حيث صلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس العيد بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، التي تعد إحدى محطات العائلة المقدسة التي أقامت بها لفترة في أثناء وجودها بمصر. 


وعن مبادرة إحلال السيارات، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور محمد معيط وزيـر المالية أكد أنـه تم إقرار تيسيرات جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مـبـادرة إحــلال المركبات المتقادمة، موضحا أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل فرص امتلاكهم لسيارات حديثة والتحول للطاقة النظيفة. 


وأضاف أنه تم تيسير إجراءات الاسـتعلام ساعد في الائتماني التي تقوم بها البنوك؛ بما ي تقليل الفترة الزمنية الـلازمـة لإصــدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحـد من حالات الـرفـض؛ لعدم الاسـتـدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بموقع المبادرة الإلكتروني لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضي.
وفي الشأن التعليمي، وتحت عنوان "انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا، في عدد من المحافظات على رأسها القاهرة امتحان الشهادة الإعدادية في يومها الأول، وسط تشديد الإجــراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، وأهمها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي .. مشيرة إلى أن أكثر من ١٥٨ ألف طالب أدوا الامتحانات بالقاهرة. 


وتحت عنوان "الإسكندرية تستقبل 28 عربة سكة حديد جديدة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن ميناء الإسكندرية استقبل، أمس، دفعة جديدة من عربات الركـاب «28 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية» من ميناء «سان بطرسبرج» بروسيا، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.. وتعد الصفقة التي وقعتها هيئة السكك الحـديـديـة المصرية وشـركـة «ترانسماش» الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري، هي الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، وذلك بتكلفة مليار و16 مليوناً و50 ألف يورو. 


وفي تناولها لنشاط رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مدبولي أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يولى أهمية كبيرة، بمشروع التنمية الزراعية المتكاملة "الدلتا الجديدة لمصر" ويـحـرص على متابعة كـل المستجدات فيه باستمرار.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الـذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي أمس لمتابعة تـطـورات المـشـروع بحضور الدكتور محمد شاكر، وزيـر الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزيـر الـموارد المائية والــري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.


وأشارت "الجمهورية" إلى أن وزيــر الكهرباء والطاقة التجددة عرض، خلال الاجتماع، التصور العام لتوفير التغذية الكهربية لمشروع تنمية الدلتا الجديدة، وتحديد أولويات تنفيذ شبكات النقل الكهربائي بما يخدم المشروع ككل وبأقل تكلفة، مع رصد الاحتياجات من المحطات والمحولات المضافة للمشروع، بينما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا استعرض خلاله عناصر القوة والجذب فى موقع مشروع الدلتا الجديدة.


ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى يستهدف توفير سكن لائـق لجميع شرائح المواطنين، ضمن المـبـادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إلى جانب العمل على توفير مزيد من فرص العمل لشباب المحافظات، وتطوير البيئة المعيشية لسكان تلك المناطق، كما أن الدولة تولي اهتماما شديدا بمشروع رفـع كفاءة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، وإعادتها لصورتها الحضارية المبهرة.


وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماعه مع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الهيئة؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمـدن الكبري، وكذا عــرض موقف مـشـروعـات إحـيـاء مناطق القاهرة التاريخية.


وأضافت الصحيفة أن اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، استعرض الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يستهدف تنفيذ 500 ألف وحـدة سكنية؛ ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" .. مشيرًا إلـى أنـه عقب التوصل إلى الكثافات وأنواع الإسكان، واستخدامات قطع الأراضي في المحافظات والمدن التي يتم بها مشروع التطوير، تم التنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومسئولي عـدد مـن المحافظات، فيما يخص قطع الأراضي التي سيتم تنفيذ المشروعات عليها.

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