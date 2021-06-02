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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً| 996 إصابة جديدة بـ كورونا.. اعتزال أمال ماهر .. كريم عبدالعزيز يعلن تعافي والده من كورونا.. غريب يكشف موقف صلاح من قائمة طوكيو

موجز صدى البلد
موجز صدى البلد

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 2 يونيو 2021، عددا من الأخبار السياسية، وتصدر ذلك التقرير اليومي لإصابات كورونا وحقيقة انتشار الفطر الأسود في عدد من المحافظات فضلاً عن اعتزال الفنانة آمال ماهر وتعافي والد الفنان كريم عبدالعزيز من كورونا بالإضافة إلى عدد من القضايا المهمة، وكذا الموضوعات الرياضية والعالمية..

 

الصحة: تسجيل 956 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 711 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 192823 حتى اليوم..

 

السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج عربة قطار عن القضبان بإمبابة

كشف مصدر بالسكة الحديد، تفاصيل خروج إحدى عربات قطار البضائع أثناء مسير القطار بمنطقة إمبابة. وأكد المصدر، في تصريحات لصدى البلد، أنه أثناء مسير قطار عبارة عن عربة واحدة محملة بالغلال بالقرب من من مزلقان زكي بمنطقة إمبابة في الجيزة..

 

مصدر بمستشفيات جامعة المنصورة: السيدة المتوفاة لم تمت بالفطر الأسود

أكد مصدر بمستشفيات جامعة المنصورة أن الحالة التى توفيت وقيل إنها توفيت بسبب الفطر الأسود هى سيدة تبلغ من العمر 52 عاماً..

 

الداخلية تكشف تفاصيل اشتعال النيران داخل أحد المحلات بالقاهرة

نجحت الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق محدود داخل محل تجاري بمنطقة عابدين.. تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بأحد العقارات..

 

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي بعض الأشخاص على معاق ذهنيًا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر خلاله بعض الأشخاص وهم يتعدون على معاق ذهنيا، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة..

 

تطور جديد.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء..

 

أمال ماهر تعلن اعتزالها: شكرًا لكل من ساندني 

أعلنت الفنانة آمال ماهر، اعتزالها، في رسالة، وجهتها لجمهورها، عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت آمال ماهر: “جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات، وكان رفيق دربي الدائم، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي؛ أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري..

 

كريم عبد العزيز يعلن تعافي والده من فيروس كورونا

أعلن الفنان كريم عبد العزيز تعافي والده المخرج الكبير محمد عبد العزيز من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19..

 

شوقي غريب يكشف موقف صلاح من قائمة طوكيو.. وسبب انضمام إمام عاشور

قال شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، إنه لا يوجد لديه شيء يثبت تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مع المنتخب في أولمبياد طوكيو..

 

فى بيان رسمي.. الإسماعيلي يفتح النار على اتحاد الكرة  

أصدر النائب أحمد عثمان، المسؤول عن ملف فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، بيانًا رسميًا يهاجم من خلاله اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، بسبب خصم ثلاث نقاط..

 

وفاة المذيع السعودي فهد الشايع بعد معاناة طويلة مع المرض

ودعت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، المذيع السعودي الشهير فهد الشايع، الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض..

 

إسرائيل تعتقل قيادياً في حركة حماس 

اعتقلت قوات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، القيادي في حركة حماس جمال الطويل من مدينة البيرة في رام الله..

 

حريق ضخم في سفينة تابعة للجيش الإيراني

ذكرت وسائل إعلام إيرانية باندلاع حريق ضخم على متن سفينة "خارك" الحربية التابعة للجيش الايراني قرب سواحل جاسك..

 

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي بسبب الانقلاب العسكري 

قرر الاتحاد الإفريقي، تعليق عضوية دولة مالي على خلفية الانقلاب العسكري الأخير، مهددا بفرض عقوبات عليها..

 

خبير أمريكي يحذر من جائحتين جديدتين لـ"كوفيد 26 و32" 

عرضت قناة "العربية"، فيديو لعالم الأوبئة الأمريكي، بيتر هوتيز، وهو يحذر من مسلسل جديد لجائحة كورونا على شكل “كوفيد 26” و"كوفيد 32". وأوضح الفيديو، أن هناك دراسة جديدة، أعدها البروفيسور البريطاني أنجوس دالجليش، والعالم النرويجي الدكتور بيرجر سورنسن، كشفا خلالها أن كورونا تم تصنيعه في المختبر..

 

بايدن يندد بالاعتداء على "الحق المقدس" للأمريكيين السود 

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء خلال زيارة تاريخية إلى تولسا بولاية أوكلاهوما في الذكرى المئوية للمجزرة التي ارتُكبت في المدينة ضج أمريكيين سود، إنه جاء من أجل "المساعدة في كسر الصمت"..

 

عطل فني في فيسبوك .. توقف خاصية الصور

أصاب عطل فني منصة التواصل الاجتماعي الأشهر فى العالم فيسبوك ، تسبب فى توقف خاصية الصور والألبومات لدي عدد من المستخدمين.

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