أخبار التكنولوجيا| تحذيرات لهواتف آيفون بشأن تثبيت تحديث iOS 14.6.. شاومي تبيع 500 ألف وحدة من هواتف Redmi Note 10 5G

نشر موقع صدى البلد ، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي..

تسريبات تكشف سعة بطاريات هواتف iPhone 13 القادمة من آبل



كشفت تسريبات جديدة، أن هواتف iPhone 13 القادمة من شركة Apple آبل الأمريكية ستحتوي على سعة بطاريات أكبر من تلك التي جاءت بها هواتف iPhone 12 ، ويبدو أن آبل ستصلح كل أخطائها وستحاول جلب كل ميزات آيفون المفتقدة في هواتف iPhone 13، والمقرر صدروها بعد أشهر قليلة.

هواوي تطلق غدا نظام تشغيلها HarmonyOS 2.0 البديل لأندرويد بهذه الميزات



تطلق غدا شركة هواوي الصينية، نظام تشغيلها HarmonyOS 2.0 البديل لنظام تشغيل أندرويد من شركة جوجل الأمريكية، والذي فقدته هواتف وأجهزة الشركة بعد قرار وضعها من قبل وزارة التجارة الأمريكية على القائمة السوداء للتعاون التجاري منذ أكثر من عامين.

شاومي تبيع 500 ألف وحدة من هواتف Redmi Note 10 5G في أول ساعة لها



استطاعت شركة شاومي الصينية تحقيق رقم قياسي جديد ضمن أرقامها في مبيعات الهواتف الذكية، حيث حققت مبيعات هائلة مع بدء أول عملية بيع لهواتف Redmi Note 10 5G وصلت ل 500 ألف وحدة في أول ساعة فقط من بيع الهواتف.

لهذا السبب.. تحذيرات لهواتف آيفون بشأن تثبيت تحديث iOS 14.6



كشفت تقارير أن هناك خطورة كبيرة على هواتف آيفون عند تحميل آخر إصدرات تحديثات آبل، وهو تحديث iOS 14.6 والذي أطلقته الشركة لمستخدميها منذ أيام قليلة.

قبل إطلاقه بأيام.. تعرف على مواصفات هاتف Galaxy A22 من سامسونج



تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف Galaxy A22 من الفئة المتوسطة خلال أيام قليلة حيث سيتم إطلاقه بنسختي الجيل الرابع الخامس من الاتصالات 4G و 5G .

عطل فني في فيسبوك .. توقف خاصية الصور



أصاب عطل فني منصة التواصل الاجتماعي الأشهر فى العالم فيسبوك ، تسبب فى توقف خاصية الصور والألبومات لدي عدد من المستخدمين.