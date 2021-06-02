أسرع طريقة لعمل الكسكسي في البيت.. في خطوة واحدة

كل صح

طبق الكسكسي من أشهر الأكلات العربية التي تحضر بطرق وإضافات مختلفة سواء المحلى بالسكر أو المالح أو المحضر مع الخضار، ولكن تبقى خطوات تحضيره كثيرة وطويلة وهو ما يجعل البعض يستسهل شراءه جاهزًا.



ويعتمد الكسكسي على تكوين حبيبات صغيرة من الدقيق يتم تحضيرها بطريقة معينة يقدم بعدها ساخنًا ويمكن خلط بعض سكر البودرة معه ورش البعض على الوجه أو رش لبن محلى بالسكر أو المكسرات في حالة تناوله كطبق حلو.

وعند تناوله كوجبة أساسية يمكن تناوله كما هو مع الخضروات أو الشوربة واللحم والبصل المكرمل.



فيما يلي طريقة عمل الكسكسي بأنجح طريقة للشيف الشربيني "سي بي سي سفرة".

أسرار عمل كسكسي هَش وخفيف بدون تكتلات زي الجاهز:

-استخدام ملعقة المقدار البلاستيكية في وضع الملح والبيكنج باودر

-استعمال البيكنج باودر المستخدم في تحضير الكيك والحلويات

-لا يضاف الملح صحيحًا مع الدقيق، يذاب الملح في الماء أولًا ثم يرش على الدقيق، بالإيد أو بالبخاخة

-استعمال السمن الأصفر أو الزبدة الصفراء بدلًا من السمن العادي

-الالتزام بمقدار الملح والسمن المستخدم في عمل الكسكسي

-يفضل ضرب الدقيق بالملح والماء في الكبة على مراحل للحصول كسكسي ناعم

-يوضع الماء بطريقة الرش بالأصابع ثم يحرك الدقيق حتى يختلط مع الماء، ثم تبدأ عملية فرك الدقيق بين اليدين مرات عديدة حتى تنتهى كمية الماء تمامًا



مقادير الكسكسي:



كيلو دقيق

ماء حسب الحاجة

نصف كيلو سمن

ملح

بيكنج باودر



طريقة عمل الكسكسي:



-يعجن الدقيق والملح ويصب الماء بهدوء حتى تصبح عجينة مفككة ويتم فركها باليد بشكل دائري خفيف دون الضغط عليها حتى تصبح دوائر صغيره جدا

-يوضع ماء مغلي في حلة على النار، وفوقها مصفى، ويوضع الكسكسي في المصفاة، ويغلق بغطاء أكبر من مقاس المصفاة، ويترك

-يصب في وعاء ويفرك باليد بطريقة دائرية خفيفة وتكرر هذه العملية أكثر من مرة حتى يصبح مثل الرمل بحبات كبيرة

-في طاسة على النار، توضع السمنة ويضاف عليها الكسكسي والسكر، وتقلب جيدًا​