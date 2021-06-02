شيما الحاج تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال ساحرة.. شاهد

شاركت الفنانة شيما الحاج، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" .



وظهرت شيما الحاج بإطلالة كاجوال ساحرة مرتدية بدي باللون الأسود مكشوف وبنطال جينز وتركت خصلات شعرها بطريقة ناعمة أعلى الكتف لإبراز أنوثتها الجذابة.



ومن الناحية الجمالية، وضعت شيما المكياج الساحر المرتكز على الألوان الترابية، ففضلت الظهور باللون البني في الشفاه، مع تحديد العين بالكحل الأسود وعلقت "اعتدل في كل شيئ الا في عزة نفسك إطغى ❤️❤️❤️#شيماء_يونس"



يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيما الحاج مسلسل سكن البنات وتجسد في المسلسل دور "ليلى"، فتاة تمتلك مصنعًا للملابس وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها بشكل جذري.



مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، مسلسل سكن البنات تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر آيتن عامر منذر رياحنة محمد نجاتي هاجر الشرنوبي وحسني شتا أحمد جمال سعيد منه فضالي.