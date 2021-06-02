لاميتا فرنجية تخطف قلوب متابعيها بـ إطلالة جديدة .. شاهد



شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، متابعيها صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت لاميتا فرنجية، بإطلالة صيفية جريئة خطفت بها الأنظار مرتدية بدى كت باللون الأزرق، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الجذاب مع أحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.



يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".