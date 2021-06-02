شاهد.. أحمد حجازي يقضي إجازة الصيف مع أبنائه وزوجته



نشر أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي صورة لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت مدافع منتخب مصر، خلال قضائه العطلة الصيفية في احدي الأماكن الساحلية مع زوجته وأولاده، نالت اعجاب متابعيه.



أعلن أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، استمراره ضمن صفوف النمور الموسم القادم.



وشارك حجازي في فوز اتحاد جدة على حساب النصر بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مرسول بارك" ضمن حسابات الجولة الـ30 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان.