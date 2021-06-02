حالة الطقس اليوم الأربعاء 2/6/2021 فى مصر| فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 2/6/2021 فى مصر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 4.5 متر.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 33



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 32



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 31



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 30



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 العظمى 28



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 25



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 27



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 19 والعظمى 32



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 العظمى 28



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 27



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 32



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 33



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 33



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 18 والعظمى 28



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 17 والعظمى 27



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 34



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 15 العظمى 32



درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 36



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 32



درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 15 والعظمى 32



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 36



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 39



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 27 والعظمى 38



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 36