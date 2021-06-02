عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تايلور سويفت تنضم لكريستيان بيل ورامي مالك في فيلم جديد

تايلور سويفت
تايلور سويفت

اختار المخرج الأمريكي ديفيد أو راسل المغنية تايلور سويفت للعب دور البطولة إلى جانب كل من كريستيان بيل ورامي مالك في فيلمه الجديد مع شركة نيو ريجسني بحسب موقع فاريتي. 

 

فيلم تايلور سويفت الجديد 

 

ينضم لفريق تمثيل الفيلم أيضا كل من مارجو روبي، وجون ديفيد واشنطن، وزوي سالدانا، وهو الأول للمخرج ديفيد أو راسل منذ آخر أفلامه  Joy الذي قامت ببطولته جينيفر لورانس عام 2015. 

 

كتب المخرج المرشح للأوسكار عدة مرات عن أفلامه American Hustle و Silver Linings Playbook، سيناريو فيلمه الجديد الذي يخرجه أيضا، ومازالت تفاصيله طي الكتمان حتى الآن.

 

شهدت مرحلة انتشار وباء فيروس كورونا، نشاطا فنيا ملحوظا لتايلور سويفت التي أنتجت ألبومين لها، وشاركت في فيلم Cats.

 

حصدت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، جائزة جرامي لأفضل ألبوم هذا العام، وحققت رقما قياسيا بفوزها الجديد، ودخلت التاريخ كأول امرأة تفوز بنفس الجائزة ثلاثة مرات في تاريخ الموسيقى الغربية.

 

نالت تايلور سويفت جائزة جرامي أفضل ألبوم لعام 2021، في الحفل الذي أقيم منذ ساعات بلوس أنجلوس في نسخته الـ63، عن أحدث ألبوماتها "فلكلور"، الذي تصدرت به قائمة المبيعات الأمريكية نهاية العام الماضي.

 

قدمت سويفت على المسرح خطابا قصيرا عقب إعلان فوزها بالجائزة، شكرت فيه صديقها الممثل البريطاني الصاعد جو ألوين، وصديقيها الممثل ريان رينولدز وزوجته بلاك ليفلي، بعدما سمحا لها بالإفصاح عن اسم طفلتهما الثالثة بيتي.

 

txt

حاول اقتحام شقتها.. القبض على "مجنون" تايلور سويفت في نيويورك

txt

عمر الشريف ورامي مالك.. أشهر نجوم مصر في السينما العالمية

 

وقالت سويفت على مسرح جرامي، إنها قضت أفضل وقت في كتابة أغاني ألبومها مع صديقها جو ألوين في الحجر الصحي، وكان أول شخص تعزف أمامه أغاني ألبومها الأخير قبل جمهورها.

 

 

تايلور سويفت أفلام تايلور سويفت رامي مالك كريستيان بيل جينيفر لورانس جوائز جرامي

ترشيحاتنا

إطلاق نار في محطة إطفاء أمريكية.. ومقتل شخص

حريق ضخم.. شاهد النيران تلتهم أكبر سفينة لوجستية تابعة للجيش الإيراني

أخبار التكنولوجيا| تحذيرات لهواتف آيفون بشأن تثبيت تحديث iOS 14.6.. شاومي تبيع 500 ألف وحدة من هواتف Redmi Note 10 5G

الصحة: تحاليل البكتريا موجودة لدينا وعلاج الفطر الأسود متوافر

ضربة حظ.. صيادون يعثرون على كنز بملايين الدولارات داخل بطن حوت.. صور

صحف القاهرة تبرز دعوة الرئيس السيسي للفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: تحاليل البكتريا موجودة لدينا وعلاج الفطر الأسود متوافر

ضربة حظ.. صيادون يعثرون على كنز بملايين الدولارات داخل بطن حوت.. صور

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

سعر الذهب اليوم 2-6-2021

أخبار الرياضة.. الأهلي يفاوض مصطفى فتحي.. وصفقة تبادلية مع بيراميدز.. صالح جمعة: لا أمانع اللعب للزمالك.. الخطيب وراء فرمان التفاوض مع نجوم القلعة البيضاء

بادر بالحجز.. بشرى سارة للمصريين.. شقة بـ 153 ألف جنيه وعليها تخفيض 10 آلاف دعما من وزارة الاسكان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

خالد الشناوي يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ