سلمى رشيد تخطف الأنظار بـ إطلالة جديدة.. شاهد

شاركت الفنانة المغربية سلمى رشيد، صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة وناعمة تبرز جمالها.



وظهرت سلمى رشيد مرتدية بليزر أنيق وعليه بنطال جلد باللون الأسود، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها وكتبت "حياة سعيدة ، مشاعر سعيدة".



يذكر أن الفنانة المغربية سلمى رشيد، طرحت السبت الماضي 29 مايو، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حنين بحال ماما"، على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وشارك سلمى رشيد في الكليب، طفلها الصغير، لأول مرة، حيث أن الأغنية تقدمها له وتحكي عن علاقة الأم بطفلها.

أغنية "حنين بحال ماما" لسلمى رشيد، من كلمات محمد أمين، وألحان صالح مجاهد، وتوزيع كريم ومن إخراج كربم مرتضى.