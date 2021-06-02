بفستان جريء .. التونسية مريم الدباغ تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

شاركت الفنانة التونسية مريم الدباغ متابعيها بأحدث إطلالة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت مريم الدباغ بإطلالة جريئة مرتدية فستاناً من قطعتين باللون النبيتي اللامع وتركت شعرها منسدلًا علي كتفيها، نالت إعجاب متابعيها.



وشاركت التونسية مريم الدباغ مؤخراً في المسلسل التونسى "الجاسوس" بطولة دارين حداد، ولطيفة القفصي، ومايا تبارا ورياض النهدي، وحمادي غوار، ولطفى العبدلى، وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج ربيع التكالي.



وتدور أحداث المسلسل حول جاسوسة اسمها كارما، والتي تلعب شخصيتها النجمة دارين حداد.