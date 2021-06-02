14 يوما.. تركيا تفرض حجرا صحيا على القادمين إليها من 8 دول

كتب: شيماء مصطفى

أصدرت شركة الخطوط الجوية التركية، قرارًا بفرض حجر صحي لمدة 14 يومًا، على القادمين من 8 دول، لمكافحة فيروس كورونا.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، قالت الشركة في بيان، إن "قرار السلطات التركية يتعلق بالوافدين من أفغانستان وبنجلاديش والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ونيبال وباكستان وسريلانكا".

وحسب البيان، سيُطلب من الأشخاص المتواجدون في الـ 8 دول المذكورة خلال الأسبوعين الأخيرين، تقديم فحص "PCR"، على أن يكون ساريًا لمدة 72 ساعة من تاريخ قدومهم إلى تركيا.

كما سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يومًا في أماكن تحددها الولايات التركية.

وأشار البيان إلى أن "الأشخاص القادمين إلى تركيا من خارج هذه الدول، وتلقوْا اللقاح قبل 14 يومًا على الأقل، أو أصيبوا بالفيروس في الأشهر الستة الأخيرة؛ لن يُطلب منهم إبراز تقرير يثبت عدم إصابتهم بكورونا، ولن يخضعوا لحجر صحي".