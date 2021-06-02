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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق نار في محطة إطفاء أمريكية.. ومقتل شخص

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية

أقدم رجل إطفاء أمريكي على قتل زميل له بالرصاص الحي وأصاب آخر بجروح في مقر عملهم بمقاطعة لوس أنجلوس، ثم يتركهم ليهرب، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

أدى إطلاق النار إلى تحرك السلطات وإحاطتها بمكان الحادث، وتعقب الشخص المتهم بالإطلاق إلى مكان إقامته.

إلا أن السلطات قالت إنها بمجرد وصولها إلى نزل القاتل، وجدته قد انتحر خارج منزله، والنيران تشتعل في منزله، الذي لم يكن بعيدًا.

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وقالت إدارة الإطفاء ومسؤولو إدارة المقاطعة، إن "إطلاق النار وقع في محطة الإطفاء بمنطقة أجوا دولسي الصحراوية، التي تبعد نحو 70 كيلومترا إلى الشمال من لوس أنجلوس".

وأشارت السلطات، إلى أنها لم تحدد بعد الدافع المحتمل وراء الحادث، واكتفت بتعريف المسلح المشتبه به بأنه رجل إطفاء عاد إلى المحطة بعد انتهاء عمله لأسباب غير معروفة ثم فتح النار على زميليه في العمل هناك.

ووصل مسؤولو المقاطعة إلى منزل المشتبه به بعد وقت قصير من إطلاق النار ليجدوا النار قد أتت عليه.

وقالت السلطات إنها "رصدت أيضا جثة رجل، يعتقد بأنه المسلح، في بركة صغيرة خارج المنزل بدا من بعيد أنه مصاب بعيار ناري في الرأس.

من جهته، قال رئيس إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، داريل أوسبي: "اليوم هو حقا يوم حزين ويوم مأساوي لإدارة إطفاء المقاطعة"، واصفا الحادث بأنه "من أسوأ الأخبار التي تلقيتها في حياتي المهنية".
 

رجل إطفاء أمريكي قتل زميله الرصاص الحي لوس أنجلوس تركهم ليهرب القاتل انتحر خارج منزله أجوا دولسي الصحراوية

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