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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأفريقي : انعقاد الاجتماع التشاوري حول سلامة الأغذية الثلاثاء المقبل

الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي

 أكد الاتحاد الأفريقي انعقاد الاجتماع التشاوري القاري -عبر الإنترنت- حول تطوير استراتيجية سلامة الأغذية في أفريقيا الثلاثاء المقبل على مدار أربعة أيام.


وأوضح الاتحاد الأفريقي -في بيان اليوم الأربعاء- أن الاجتماعات تعقد عبر الفيديو كونفرانس وتتطرق إلى تنفيذ البرنامج الشامل لتنمية الزراعة في إفريقيا وتنفيذ سياسة الصحة النباتية لأفريقيا التي وافقت عليها دول أعضاء الاتحاد الأفريقي العام الماضي 2020.


وأشار إلى أن أفريقيا بحاجة إلى الحصول على الغذاء السليم، موضحًا أن الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية تمثل في الوقت الحالي أكثر من 91 مليون حالة إصابة بالمرض في أفريقيا سنويا.
وأكد الاتحاد الأفريقي على سعيه لتأهيل البنية التحتية للكشف عن الملوثات النباتية وإدارتها وفق المعايير المعتمدة دوليا وإنشاء مختبر لاختبار سلامة الأغذية في أفريقيا.

الاتحاد الافريقي الفيديو كونفرانس البنية التحتية سلامة الأغذية بنية التحتية

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