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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج الطفح الجلدي في الصيف بهذه الزيوت العطرية

حساسية الجلد
حساسية الجلد

يلاحظ أن الطفح الجلدي ينتج عن تعرض الجلد لأشعة الشمس الحادة والحرارة الشديدة مما يؤدي إلى تهيج الجلد وحكة مما يؤدي إلى الطفح الجلدي، هذه مشاكل أكثر شيوعًا وهناك أسباب مختلفة للطفح الجلدي الذي يحدث في الصيف، الحساسية والعدوى وعض الحشرات والتعرض للحرارة والتعرق هي بعض الأسباب الرئيسية لحدوث الطفح الجلدي في الصيف.

 

فيما يلي استخدام الزيوت الأساسية والفوائد في علاج الطفح الجلدي وفقا لما نشره موقع هيلثي .

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زيت خشب الصندل

 

زيت خشب الصندل الأساسي هو مشتق شائع من نبات خشب الصندل. له خصائص مهدئة ومبردة مثل خصائص خشب الصندل. إنه مقدس ويستخدم بشكل شائع في الممارسات الروحية والدينية ولكن يمكن أيضًا استخدام هذا الزيت لعلاج الطفح الجلدي. يساعد في تفتيح الطفح الجلدي وتقليل التهيج.

 

زيت النعناع


 
يتمتع زيت النعناع بخاصية تبريد فعالة نظرًا لوجود المنثول فيه. يرتبط هذا المركب بخاصية مسكن للألم مما يسمح للبشرة المتفاقمة بالتبريد. يتم استخدامه لعلاج الطفح الجلدي ومشاكل الالتهابات الأخرى.

 

زيت الزعتر والليمون


إنه زيت أساسي أقل شهرة ، يستخدم بشكل خاص للتطبيق الموضعي. يمتلك خاصية قابضة طبيعية تقلل من الشعور بالحكة. هذا الزيت هو الزيت المثالي إذا كان الطفح الجلدي ناتجًا عن لدغة الحشرات. قم بتطبيقه لتثبيت العملية العلاجية.

زيت اللافندر
 

زيت اللافندر ليس فقط زيت عطري ينتج رائحة رائعة ولكنه مفيد أيضًا في تهيج الجلد والطفح الجلدي. بالإضافة إلى ذلك ، فهو مفيد أيضًا في تهدئة البشرة المتهيجة وتسكين الآلام. من الأفضل استخدامه في علاج الطفح الجلدي الناتج عن الحساسية والدباغة.

الطفح الجلدي الحساسية والعدوى تهيج الجلد أسباب مختلفة للطفح الجلدي التعرض للحرارة الصيف زيت الزعتر والليمون

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