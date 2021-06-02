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أخبار البلد

عرضها وزير الاتصالات على مدبولي

الانتهاء من إدخال بيانات المفقودين لاستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا ، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة.

وتطرق إلى منظومة البحث عن المفقودين، حيث تم الانتهاء من إدخال بيانات المستفيدين وصورهم لاستخدام تكنولوجيا التعلم العميق والتعرف على الوجه من خلال المطابقة بين الصور المحفوظة على النظام وصور المفقودين المدخلة من قبل الأهالي، وتم الربط بين البلاغات وبيانات المستفيدين بدور الرعاية لاستخدامها في عملية البحث البيومتري، وتم الانتهاء من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمواطنين، وكذا الانتهاء من التطبيق الخاص بالمستفيدين، وتم اختبار التطبيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والتأكد من جاهزية المنظومة.

وأشار الوزير إلى أنه يجري التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة والصناعة فيما يخص رقمنة منظومة حوافز التصدير، والربط البيني لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا التعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي في مجال تطبيق منظومة إدارة الموارد المؤسسية في مصانع الإنتاج الحربي. كما تطرق لموقف منظومة الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكرى بالذكاء الاصطناعي، حيث ساهمت المنظومة في خفض احتمالات إصابة نصف مليون مريض سكر بتدهور النظر نتيجة لاعتلال الشبكية السكرى.

وفيما يتعلق بمشروع بناة مصر الرقمية، أوضح وزير الاتصالات أن الدفعة الأولى البالغ عددها 109 طلاب، بدأت في 5 مايو الدراسة مع جامعة "أونوا" الكندية في تخصصات الأمن السيبراني، والذكاء الإصطناعي، والروبوتات، وتم الانتهاء من شهادات اللغة الإنجليزية، والجزء التأسيسي من مهارات القيادة لهذه الدفعة، كما تم تلقي 88 طالباً جديداً للالتحاق بالدفعة الثانية من المبادرة، وتم قبول 65 طالبا ومخطط بدء تدريبات اللغة والقيادة لهم بداية من يونيو، لافتا إلى أنه جار دراسة إضافة تخصصي التكنولوجيا المالية وتصميم الدوائر المتكاملة، وتم التواصل من خلال السفارات مع أعلى 300 جامعة، كما تلقى طلاب الدفعة الأولى شهادات عملية من الشركات العالمية أمازون و IBM و مايكروسوفت، وتم توقيع مذكرات تفاهم مع 4 شركات إضافية للدفعة الثانية تضم شركات "هواوي" و"فودافون".

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