أصيب بـ 6 طعنات.. قصة كلب دافع عن شرطيين حتى اللحظة الأخيرة

تعرف الكلاب دائمًا بوفائها لأصحابها كقاعدة عامة ، حيث تثبت الكلاب من خلال هذه الصفة الأبرز فيها مدى حبها لمن يقوم على الاعتناء والاهتمام بها محققين بذلك أسمي معانى الوفاء والبطولة في الدفاع عن أصاحبهم.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية طعن كلب بوليسي 5 مرات في رأسه، ومرة ​​أسفل عينه، أثناء الدفاع عن شرطيين يقومان بالقبض على مجموعة من المسجلين الخطر في دائرة أوربينجتون بالمملكة المتحدة.

وبرغم ذلك أصيب الشرطيان بى سى مارك وولكوت بعد مواجهتهما بسكين في محاولة لكسر معصمهما فى أوربينجتون، جنوب لندن، في حوالي الساعة 11 مساءً .

وأوضح بيان شرطي فيما بعد أن الكلب نقل إلى الأطباء البيطريين حيث تبين لحسن الحظ أن الضربات على أعلى رأسه قد أصابت العظام ، متجنبة بصعوبة إصابته الدائمة، أو ما هو أسوأ.

وأضاف البيان: «في الهجوم أصيب ضابط بكسر في معصمه، ومن المتوقع أن يتوقف عن العمل لمدة تصل إلى شهر، فيما احتاج الكلب إلى غرز وبقي طوال الليل تحت المراقبة لكنه سيتعافى بشكل كامل».

وتابع البيان: «الشخص الذي تهاجمه الشرطة يبلغ من العمر 43 عامًا، ويعاني من مشاكل نفسية حادة، وقد أبلغت عائلته الشرطة باختفائه وأجريت عملية تفتيش لكن لم يتم العثور عليه على الفور».

وواصل البيان: «في أعقاب الهجوم على كايزر، تم اعتقال المتهم بموجب قانون الصحة العقلية، ويتلقى الآن العلاج في منشأة مناسبة».

واختتمت المشرفة إيما ريتشارد بمركز الشرطة: «لحوادث التي تكون فيها الصحة العقلية عاملاً مهماً يمكن أن تكون غير متوقعة وخطيرة في بعض الأحيان، فالمتهمون فيها يجرون مكالمات يستجيب لها ضباطنا ويقدمون مجموعة فريدة من التحديات».