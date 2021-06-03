عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضامن النواب تناقش دور المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وبحث التشريعات ذات الصلة.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان اجتماع اليوم الخميس لمناقشة دور المجلس القومي لمكافحة و علاج الادمان و بحث كافة التشريعات ذات الصلة بما يجعل المجلس يحقق العائد المرجو منه.

و ينعقد الاجتماع الثاني  اليوم الخميس الموافق لبحث دور المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان لبحث كافة التشريعات ذات الصلة بعمل المجلس لتحقيق العائد المرجو منه بدعوة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الادمان.

الاجتماع الثالث ينعقد الأحد المقبل  لبحث دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ويحث كافة التشريعات ذات الصلة بعمل الصندوق بما يحقق العائد المرجو منه بدعوة وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الادمان.

كما تعقد اللجنة اجتماع الاثنين المقبل وذلك لاستكمال مناقشة دور كل من المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وصندوق مكافحة وعلاج الادمان وألية التنسيق بينهما وذلك بدعوة وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي والمجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان وصندوق مكافحة وعلاج الادمان.

و كانت قد عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى أربع اجتماعات أمس الأربعاء لمناقشة عدة قضايا تتعلق بذوى الهمم والتشريعات التى تساعد على تمكينهم و بحث اجتماع امس دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في مبادرة دعم وتمكين والخطط المستقبلية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بدعوة الجهاز القومي للاتصالات.

المجلس القومي لمكافحة و علاج الادمان لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان وزارة التضامن الجهاز القومي للاتصالات ذوي الإعاقة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. رحيل مروان محسن عن الأهلي .. وساسي يكشف موعد الرد على الزمالك.. عودة أبطال أفريقيا للسلة

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس

بعد أزمة المجال الجوي البيلاروسي.. دول أوروبية تحظر الطيران إلى روسيا ردا على تصرفات مماثلة

استاد القاهرة: مصر قادرة على تنظيم كأس العالم

رحيل مروان محسن عن الأهلي بنهاية الموسم .. تفاصيل

طلبات محددة من الأهلي والزمالك.. إستاد القاهرة يكشف كواليس الاستعدادات لاستقبال المباريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راح ضحيتها 17 قتيلا ومصابا.. أول فيديو لموقع ارتكاب مجزرة أبوحزام بنجع حمادي

محظورات وعقوبات الامتحانات بالجامعات.. اصطحاب الهواتف المحمولة..الاعتداءات اللفظية والبدنية على المراقبين .. والكتابة على أوراق الإجابة

فنان سعودي يعود إلى الحياة بعد توقف قلبه عن النبض

شكرا يا ريس.. أول تعليق من مايا مرسى على عمل المرأة بـ مجلس الدولة

زوجة أحمد الشيخ تطلب الدعاء لزوجها

رحيل مروان محسن عن الأهلي بنهاية الموسم .. تفاصيل

ننشر أسماء الناجين من السفينة الغارقة والقبطان المتوفى والمهندس المفقود في البحر الأحمر

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" بداية إنتاجه وتكلفته.. صور

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

فيديو

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا أثناء الامتحانات

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ