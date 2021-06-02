المصائب تتوالى.. تفاصيل حريق أكبر سفينة لوجستية بـ إيران في ظروف غامضة

كتب: شيماء مصطفى

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن السفينة "خرج" الإيرانية التي احترقت في بحر العرب هي الأكبر في أسطولها العسكري.

وحسب الوكالة الأمريكية، كانت السفينة الإيرانية "خرج" تقوم بمهام إسناد عسكرية وتحمل مروحيات حربية، لكن بسبب ظروف غامضة اشتعلت النيران في هذه السفينة التي تعد أكبر سفينة للبحرية الإيرانية ثم غرقت في وقت لاحق، من اليوم الأربعاء، في خليج عمان.

وقالت وكالتا أنباء فارس وتسنيم إن الجهود فشلت في إنقاذ سفينة الدعم اللوجستية والتدريبية "خرج"، التابعة للقوة البحرية الإيرانية.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الحريق بدأ في الساعة 2:25 صباحًا بالتوقيت المحلي، وفشل رجال الإطفاء في احتوائه، لتغرق السفينة بالقرب من ميناء جاسك الإيراني، الذي يبعد حوالي 1270 كيلومترًا جنوب شرق طهران على خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لبحارة يرتدون سترات نجاة أثناء إجلائهم من السفينة بينما تضطرم النيران خلفهم.

معلومات متضاربة

وحسب وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، تم إنقاذ جميع العاملين والملاحين بالسفينة بسلام.

فيما قال موقع "إيران انترناشيونال"، إن مساء أمس الثلاثاء، وردت أنباء عن انفجار وحريق في السفينة خرج، وقالت بعض المصادر أيضا إن عددا من أفراد طاقمها أصيبوا في الانفجار والحريق، لكن المصادر الرسمية لم تتحدث عن انفجار صباح اليوم الأربعاء.

وتعد السفينة خرج، صنعت في بريطانيا ودشنت عام 1977، إلى البحرية الإيرانية عام 1984 بعد مفاوضات مطولة عام 1979.

ويمثل غرق سفينة "خرج" أحدث حادث في إيران، والتي شهدت مؤخرًا سلسلة حوادث مجهولة، أحدثتها حرائق وانفجارات غامضة.

