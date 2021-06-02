الوزير يبحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمارالتعاون في الجر الكهربائي والمترو.. صور

التقى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة د. هايكة هارمجارت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط وبمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس سوباريت مسئولة البنية التحتية بالشرق الاوسط وافريقيا وعدد من أعضاء البنك وذلك لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري والموانئ البرية والجافة .

تطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال الجر الكهربائي ومترو الانفاق حيث يساهم البنك مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية العالمية الاخرى في تمويل عدد من المشروعات منها تطوير قطار ابوقير وتحويله الى مترو والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار يورو ، والذي يساهم فيه البنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 250 مليون يورو حيث تم التعاقد مع المكتب الاستشاري ( سيسترا ) لإعداد الدراسة و التصميم وإعداد مستندات الطرح و التأهيل ( لعدد 9 تحالفات) وأكد الوزير على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالاسكندرية مشيرا الى أنه تم تحديد وتدقيق المسار ومراعاة عدم تعارضه مع الطرق العرضية .



كما تم استعراض التعاون في مجال مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو والذي سيساهم البنك في تمويله وحيث تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 480 مليون يورو يساهم منها البنك بقيمة 240 مليون يورو و جارى نهو إجراءات دراسات الجدوى من خلال منحة مقدمة من بنك الاستثمار الأوربي بقيمة (1.2) مليون يورو ، وأشار الفريق مهندس كامل الوزير الى أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتحديث وتطوير الخطين الأول والثاني وتحديث الاسطول الحالي بهما بالتوازي مع استكمال تنفيذ خطوط شبكة مترو الانفاق وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية .

وفي مجال الموانئ البرية والجافة تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف والجاري تنفيذ و انشائه بواسطة تحالف قطاع خاص مصري واجنبي والذي تبلغ مساحتة 100 فدان ، وحيث مول البنك الدراسة الخاصة بإنشائه واكد الوزير انه تم مناقشة تنفيذ انشاء وصلة سكك حديدية تربط بين الميناء الجاف وميناء الاسكندرية البحري من خلال انشاء وصلة حديدية تربط الميناء بخط امبابة / المناشي / الاتحاد / الاسكندرية والمخطط ازدواجه حيث تقدم تحالف مصري دولي بعرض لتنفيذ هذه الوصلة وجاري حاليا دراسة العرض حيث يهدف المشروع الى تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف الى ميناءي الاسكندرية والدخيلة حيث سيساهم المشروع في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، و تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها .وكذلك تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الميناء الجاف في العاشر من رمضان

حيث أكد الوزير على أهمية المشروع مشيرا الى أنه سيتم انشاء وصلة سكك حديدية بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس لربطه مع شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وانه يتم العمل بالتوازي في هذا المشروع حيث يتم بحث العمل مع البنك الاوربي لاعادة الاعمار والتنمية فيما يخص التمويل والعمل مع شركات قطاع خاص مصرية وعالمية في دراسات التنفيذ ليتم البدء في تنفيذ المشروع بمجرد انتهاء الدراسات الفنية والتمويلية له كما سيتم العرض على مجلس الوزراء لتنفيذه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص مشيرا الى الأهمية الاقتصادية الكبيرة للمشروع وخاصة مع ربطه مع ميناء السخنة عن طريق السكة الحديد مضيفا انه مشروع توافرت به كل عوامل وأسس ومقومات النجاح .

كما استعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بمشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد بقيمة 290 مليون يورو لدعم قوة الجر بالسكة الحديد حيث تم التأكيد على أن المشروع حالياً في مرحلة تقييم العروض الفنية/ المالية

و أعرب وفد البنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية عن الاهتمام الكبير للتعاون مع وزارة النقل في مجال النقل الاخضر المستدام

حيث أشار الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل أهتمت بتوظيف تكنولوجيا خدمات النقل وتطبيق نظم النقل الذكى لتحقيق تكامل إدارة شبكات النقل مما يعظم الإستفادة منها بهدف تخفيض إستهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة وتقليل الإنبعاثات الضارة والتى تعتبر من أهم أهداف النقل الأخضر وأنه لتحقيق هذة الأهداف تبنت وزارة النقل سياسات هامة فى قطاعات النقل المختلفة مشيرا الى تنفيذ مشروعات مترو الانفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT وشبكة القطارات الكهربائية السريعة والمونوريل واتوبيسات الBRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري وكذلك اتوبيسات الغاز التي سيتم تسييرها داخل العاصمة الادراية وكلها وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة وكذلك الاهتمام بالنقل الاخضر المستدام في مجالات الطرق والكباري والنقل النهري والبحري مضيفا أنه تم تخصيص ورشة للخط الخامس للمترو على مساحة 60 فدان على محور المشير وانه سيتم معالجة كل المخلفات الموجودة بهذه المساحة حاليا للحفاظ على البيئة واستخدام ناتج المعالجة التي ستتم في انتاج انترلوك وباردورات والتي تحتاجها مشروعات وزارة النقل مضيفا ان كل مشروعات الوزارة لها دور في تقليل الانبعاثات الضارة .

وفي ختام الاجتماع أكد الوزير إلى أن هناك اهتمام كبير بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل مستعرضاً عدد من النماذج مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لادارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT كما سيتم اسناد ادارة مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والمحطات متعدد االاغراض بالموانئ المصرية الى شركات قطاع خاص عالمية بالاضافة الى تنفيذ الوزارة خطة لمشاركة القطاع الخاص في مجال ادارة عربات النوم والنظافة بالسكك الحديدية وتحويل ورش السكك الحديدية الى شركات .

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