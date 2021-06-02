مياه أسيوط تدعم منظومة التشغيل والصيانة

نفذ فريق مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والخاص بتطبيق أفضل الممارسات فى مجال الصيانة والتشغيل الأمثل للمعدات، مجموعة من التدريبات النظرية وأثناء العمل لتعريف فرق العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وبأسيوط والوادي الجديد للتعرف على الخلفية العلمية والتشغيلية لمنظومات الطرق المائى وذلك لتفعيل وصيانة منظومات الحماية من الطرق المائى.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط، أهمية التدريب لرفع وبناء القدرات وتأهيب العاملين على مراجعة وفحص جميع منظومات الحماية من الطرق المائى، حتى يتمكن الفريق من إعداد تقرير حالة فنى وتحديد التدخلات والتكاليف المطلوبة جنباً إلى جنب مع تقديم الدعم الفنى لفرق العمل المتخصصة بالشركات فى أعمال التقييم والصيانة والتشغيل الأمثل.

وأضاف أنه تم إعادة تشغيل منظومة الحماية من الطرق المائى بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمنطقة الاربعين بمدينة اسيوط، والتي تخدم اهم المناطق الحيوية بمدينة اسيوط "منطقة نزله عبدالله - درنكه - المعلمين - السادات و الاربعين"، وذلك بعد تقديم الدعم الفني والتدريبي لفريق عمل لمجموعة من المختصين بقطاع التشغيل والصيانة، ومجموعة من المهندسين والمسئولين بالمحطة.