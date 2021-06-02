أسعار الذهب والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في مصر .. فيديو
استعرض برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي " تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-6-2021 .
أسعار الذهب اليوم في مصر :
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 935 جنيهات للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 818 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 702 جنيه للجرام.
سعر الجنيه الذهب يسجل 6544 جنيها.
وسعر الدولار اليوم :
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء.
وسعر اليورو :
سعر اليورو 19.22 جنيه للبيع و19.09 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 22.28 جنيه للبيع و22.13 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 52.34 جنيه للبيع ، و 51.88 جنيه للشراء .