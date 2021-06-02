شديد الحرارة تصاحبه رياح.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غداً الخميس، يكون مائلاً للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويبقى الطقس غداً، ليلا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غداً، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد وجنوب البلاد.

وحذّرت الأرصاد متوقعة أن يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تصل إلى 60/70 ك/س وارتفاع الموج يتراوح ما بين 3 و 5 أمتار.

أما عن درجات الحرارة غدًا الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى و 19 للصغرى، السواحل الشمالية 36 للعظمى و20 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى و 27 للصغرى، شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 22، جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27.