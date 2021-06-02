نتائج أولية.. روسيا تعلن فعالية لقاحها الثالث بنسبة أكثر من 80%

كتب: شيماء مصطفى

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أن لقاحها الثالث المضاد لفيروس كورونا "كوفيفاك"، أظهر فعالية تزيد نسبتها عن 80 %.

وحسب وكالة أنباء "إنترفاكس"، قال مطور اللقاح، صباح اليوم الأربعاء، إن لقاح "كوفيفاك" المضاد لفيروس كورونا، فعال بأكثر من 80٪ وفقًا للبيانات الأولية.

وأضافت "إنترفاكس" أن مركز تشوماكوف يمكن أن ينتج 6أضعاف ما كان مخططًا له سابقًا وهو 10 ملايين جرعة من اللقاح سنويًا.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أعلن في وقت سابق، تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا باسم "كوفيفاك".

ويعد لقاح "كوفيفاك" الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية.

