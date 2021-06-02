عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الأربعاء .. والطماطم تسجل 3.5 جنيه

أسعار الفاكهة والخضروات
أسعار الفاكهة والخضروات اليوم

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أسعار  الخضراوات والفاكهة اليوم، الأربعاء   2 - 6 - 2021.

 

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

 

الطماطم تسجل 3.5 جنيه للكيلو

البصل بـ 3.5 جنيه للكيلو

البطاطس 6 جنيهات للكيلو

الكوسة بـ  10 جنيهات للكيلو

الملوخية  بـ 8 جنيهات للكيلو

الخيار بـ  4 جنيهات للكيلو

 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

 

المشمش: 20 جنيهًا
الجوافة: 20 جنيهًا
البرقوق: 25 جنيهًا
الخوخ: 15 جنيهاً للكيلو

 

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

اخبار التوك شو اسعار الخضروات والفاكهة اسعار الفاكهة اليوم سوق العبور الخضروات غرفة القاهرة التجارية اسعار الفاكهة الفاكهة والخضروات أسعار الفاكهة والخضروات أسعار الخضراوات والفاكهة أسعار الفاكهة اليوم في مصر الاتحاد العام للغرف التجار الخضراوات والفاكهة أسعار الخضراوات اليوم أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم اسعار الفاكهة والخضروات اليوم الاربعاء

ترشيحاتنا

موعد وديتي المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا استعدادًا لأولمبياد طوكيو

بعد وصية والدها وعلاقة دلال عبد العزيز.. ناهد السباعى تثير الجدل

١٥ مليون جنيه «فكة» لتوثيق مشروع الريف المصري وعملات تذكارية لموكب نقل «المومياوات الملكية»

الضرائب: رفع الحجز عن الممولين بعد سداد نسبة ١% أو ٥% حسب الأحوال| تفاصيل كاملة

أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الأربعاء .. والطماطم تسجل 3.5 جنيه

شديد الحرارة تصاحبه رياح.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء نتيجة هذه الأسباب

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

ضربة حظ.. صيادون يعثرون على كنز بملايين الدولارات داخل بطن حوت.. صور

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

الصحة: تحاليل البكتريا موجودة لدينا وعلاج الفطر الأسود متوافر

وسط أنباء عن وفاته سريريا..غموض فى لبنان حول مصير حسن نصر الله وتطورات حالته الصحية

سعر الذهب اليوم 2-6-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ