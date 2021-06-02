أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الأربعاء .. والطماطم تسجل 3.5 جنيه

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأربعاء 2 - 6 - 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم تسجل 3.5 جنيه للكيلو

البصل بـ 3.5 جنيه للكيلو

البطاطس 6 جنيهات للكيلو

الكوسة بـ 10 جنيهات للكيلو

الملوخية بـ 8 جنيهات للكيلو

الخيار بـ 4 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

المشمش: 20 جنيهًا

الجوافة: 20 جنيهًا

البرقوق: 25 جنيهًا

الخوخ: 15 جنيهاً للكيلو

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.