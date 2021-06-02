تضامن النواب تناقش دور المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وبحث التشريعات ذات الصلة غدا

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان اجتماع غدا الخميس لمناقشة دور المجلس القومي لمكافحة و علاج الادمان و بحث كافة التشريعات ذات الصلة بما يجعل المجلس يحقق العائد المرجو منه.

و ينعقد الاجتماع الثاني غدا الخميس الموافق لبحث دور المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان لبحث كافة التشريعات ذات الصلة بعمل المجلس لتحقيق العائد المرجو منه بدعوة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الادمان.

الاجتماع الثالث ينعقد الأحد المقبل لبحث دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ويحث كافة التشريعات ذات الصلة بعمل الصندوق بما يحقق العائد المرجو منه بدعوة وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الادمان.

كما تعقد اللجنة اجتماع الاثنين المقبل وذلك لاستكمال مناقشة دور كل من المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وصندوق مكافحة وعلاج الادمان وألية التنسيق بينهما وذلك بدعوة وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي والمجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان وصندوق مكافحة وعلاج الادمان.

و تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى أربع اجتماعات اليوم الأربعاء لمناقشة عدة قضايا تتعلق بذوى الهمم والتشريعات التى تساعد على تمكينهم و يبحث اجتماع اليوم دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في مبادرة دعم وتمكين والخطط المستقبلية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بدعوة الجهاز القومي للاتصالات.