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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال 18 آخرين في الضفة الغربية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.

وبحسب وكالة وفا الإخبارية، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة شاب بجروح.

وأصيبت فلسطينية مساء أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 18 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأضافت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيت فجار وبيت ساحور في بيت لحم وحي أم الشرايط في البيرة ومخيم العروب شمال الخليل وقرية دير شرف غرب نابلس وبلدتي سلواد وبيت سيرا في رام الله وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 18 منهم بينهم طفلان.

ويذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس 27 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

 وفى سياق آخر، استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، سفراء بريطانيا والنمسا والتشيك وبلغاريا، وسلمتهم رسائل احتجاج بسبب تصويت بلدانهم سلبا على مشروعات قرارات دولية تتعلق بفلسطين في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وفق بيان للخارجية.

 

وقالت الخارجية الفلسطينية إن الوزارة عبرت عن صدمة القيادة الفلسطينية من هذا التصويت، الذي يشكّل ضوءا أخضر لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإمعان في عدوانها وانتهاكاتها الممنهجة على حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالبت السفراء بتقديم توضيحات من وزاراتهم حول تصويت دولهم السلبي، وسلمتهم رسائل احتجاج من وزير الخارجية الفلسطيني إلى نظرائه في هذه الدول.

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