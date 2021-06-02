عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: رفع الحجز عن الممولين بعد سداد نسبة ١% أو ٥% حسب الأحوال| تفاصيل كاملة

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية  أنه في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على دعم أواصر الثقة مع كافة الممولين ، وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية لمساندة الممولين وتقديم كامل الدعم لهم  وتيسيراً عليهم فى ظل الظروف الحالية.

 

وكذلك العمل على إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، قامت المصلحة بتقديم  حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية لهم ، حيث أصدرت المصلحة تعليمات رقم ( 43 ) لسنة 2021 بشأن رفع الحجز عن الممولين بعد سداد نسبه من المديونيه المحجوز بها على الممول وتكون هذه النسبه ١% او ٥% حسب أساس الربط.

وأوضح  " عبد القادر "  أنه وفقًا لهذه التعليمات إذا كان الربط نتيجة عدم الطعن فان الممول يقوم بسداد ١% فقط من المديونيه المحجوز بها عليه وبما لايجاوز ١٠% من أخر ربط بالملف سواء قرار لجنه  أو حكم محكمة ، وتلتزم المأمورية برفع الحجز  


وأضاف  " رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  أنه إذا كانت الضريبة واجبة الأداء نتيجة قرار لجنه داخلية / طعن أو حكم محكمة  فإن الممول يقوم بسداد ٥% من قيمة المديونيه المحجوز بها عليه وتقسيط نسبة ال ٩٥% الباقية  ، وتلتزم المأمورية برفع الحجز .

وأشار " عبد القادر "  إلى أن هذه التيسيرات والتى تأتى فى إطار المبادرات المتعدده التى تقدمها المصلحة لتقديم الدعم والوقوف الى جانب الممولين ومساعدتهم على تجاوز  الأثار السلبية لجائحة كورونا ، يستمر العمل بها حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ ، لافتًا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني [email protected] ، ويقوم بالرد عليها ؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .
 

وزير المالية جائحة كورونا وزارة المالية مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب الضرائب المصرية الوعى الضريبى

ترشيحاتنا

موعد وديتي المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا استعدادًا لأولمبياد طوكيو

بعد وصية والدها وعلاقة دلال عبد العزيز.. ناهد السباعى تثير الجدل

١٥ مليون جنيه «فكة» لتوثيق مشروع الريف المصري وعملات تذكارية لموكب نقل «المومياوات الملكية»

الضرائب: رفع الحجز عن الممولين بعد سداد نسبة ١% أو ٥% حسب الأحوال| تفاصيل كاملة

أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الأربعاء .. والطماطم تسجل 3.5 جنيه

شديد الحرارة تصاحبه رياح.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء نتيجة هذه الأسباب

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

ضربة حظ.. صيادون يعثرون على كنز بملايين الدولارات داخل بطن حوت.. صور

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

الصحة: تحاليل البكتريا موجودة لدينا وعلاج الفطر الأسود متوافر

وسط أنباء عن وفاته سريريا..غموض فى لبنان حول مصير حسن نصر الله وتطورات حالته الصحية

سعر الذهب اليوم 2-6-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ