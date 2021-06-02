موعد قرعة الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد إجراء قرعة التصفيات النهائية، المؤهلة لكأس العالم 2020 بقطر، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 بالصين.

وتقرر إجراء القرعة يوم 24 يونيو الجاري، عن طريق الفيديو، في مقر الاتحاد القاري بكوالالمبور.

وستلعب منتخبات القارة الآسيوية الأربعين، المشاركة في تصفيات الدور الثاني، مبارياتها في المجموعات الـ8 ابتداء من 5 يونيو، بعد توقف اضطراري بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتأهل أول كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 من أصحاب المركز الثاني، للدور الثالث والحاسم، حيث سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وسيصعد أول وثاني كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما سيلعب أصحاب المركز الثالث مباراتين (ذهاب وعودة)، والفائز منهما سيواجه صاحب المركز الرابع من مجموعة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (اتحاد أمريكا الشمالية)، ليتأهل المنتصر لكأس العالم بقطر 2022.

وحجزت اليابان، متصدرة المجموعة السادسة برصيد 18 نقطة من ست مباريات، أول مقعد بالدور النهائي للتصفيات، بعد انتصارها العريض على ميانمار (10/0)، في مايو الماضي على استاد فوكودا.