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أخبار العالم

برغم تراجع الإصابات.. قلق كبير في الهند بسبب زيادة وفيات كورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

كتب: شيماء مصطفى

أعلنت الهند، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لصحيفة "هندوستان تايمز"، أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 132788 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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الهند تسجل 152 ألفا و734 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا، 28 مليونا و307 آلاف و832 حالة.

كما تم تسجيل 3207 حالة وفاة بفيروس كورونا، بعد يوم واحد من انخفاض عدد الوفيات اليومية إلى ما دون مستوى 3000 بعد 36 يومًا من الزيادة.

وبذلك لا تزال وفيات كورونا في الهند، مصدر قلق للحكومة وخبراء الصحة، مع استمرار البلاد في التعافي من الموجة الثانية للوباء مع انخفاض الإصابات الجديدة المبلغ عنها يوميًا.

ويصل إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا 335 ألفا و102 حالة، حسب ما ذكرته وزارة الصحة الهندية.

ويستمر عدد حالات الشفاء في تجاوز عدد الحالات الجديدة اليومية لليوم العشرين على التوالي.

وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة الصحة الهندية، هناك 6 ولايات ينتشر بها أكثر من 70٪ من إصابات ووفيات كورونا.

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