قومي المرأة ينعى الراحلة إيفلين بوريه

نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، السيدة إيفيلين بوريه، التى وافتها المنية أمس، الثلاثاء، عن عمر ناهز ٨٢ عامًا.



وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن عميق حزنها لرحيل الفنانة إيفلين بوريه، مؤكدة أنها بفنها وحبها لمصر استطاعت أن تحدث طفرة بقرية تونس بالفيوم، فأسست مدرسة لتعليم أبناء القرية صناعة الخزف والفخار، وساهمت في تحويل القرية إلى أشهر قرية سياحية بالمحافظة.



وتقدم المجلس بخالص التعازى إلى أهالى قرية تونس وأصدقاء الراحلة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته.

