الحزام الناسف عرض مسرحى بثقافه دمياط الجديدة

محافظة دمياط

قدم قصر ثقافة دمياط الجديدة العرض المسرحي بعنوان الحزام الناسف ، تأليف السيد فهيم وإخراج عمرو كمال، ديكور معتز حمود، إضاءة حسن النجار، أشعار محمد رءوف، ألحان محمد نصر.

وجاءت المشاهد بين الشكل الاجتماعي والكوميدي بصورة تجريبية مسرحية لمعالجة ظاهرة الإرهاب والفكر المنبوذ.

شارك بالعمل عدد من شباب الموهوبين منهم بلال شتوي ومحمد بهجت وعمر دويدار وسعد فارس وإسراء نبيه وسيد سراج واحمد ربيع وإسلام جمال ونورا فياض وأمنية فخري وبراء عماد الدين ومصطفى مؤمن واحمد عوض، وتستمر العروض حتى يوم السبت 5 يونيو.

تدور القصة حول مجموعه من الشباب الذين يجسدون الفكر المتطرف حيث تجسد المشاهد الأولى مع الشاب المحب والمحبط من الحياة لمجرد تفكيره وارتباطه بفتاة الأحلام، ولكن الأب كان له رأى آخر بطلبات تفوق قدراته، تلاشى الحلم وأصبح أسير الإحباط والاكتئاب، عالج المشهد الثاني لحظة ضعف الشاب وانهياره مع قصة الفكر المتطرف، وسيطرة الجماعات الإرهابية على حياته لدرجة التفجير والتضحية بنفسه في سبيل الدين، جرت الأحداث بآخر المشاهد مع سكان الحي بالتصدي له ولشيخ الجماعة بالتقييد والربط بالحبال معززين قيمة الترابط المجتمعي.

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