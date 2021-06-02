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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد طرح «الساعة اتنين بليل» لـ سميرة سعيد

سميرة سعيد
سميرة سعيد

تطرح الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بالليل"، وهي أغنية مقسوم من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، وذلك في الساعة الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء.



أغنية "الساعة اتنين بالليل" هي الأغنية الثالثة من ألبوم الديفا سميرة سعيد، والتي قررت طرحه كأغانٍ سينجل علي مدار الشهور المقبلة، حيث بدأت بالأغنية الرومانسية "بحب معاك"، والتى حققت 3 ملايين و600 ألف مشاهدة على موقع “يوتيوب”، وهى من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة.


أما الثانية فكانت أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى وهي أغنية دارما وحققت 3 مليون و900 ألف مشاهدة، وتقول كلمات الأغنية: "بحب معاك أحس الوقت بيعدي وآخر الليل يبان بدري وبعدين يبقى دلوقتي وتنطق اسمي يبقى جميل بحب معاك ألاقي إن الوجع راحة وأحكي كلامي بصراحة وتسمع ليا بالراحة وما تملش من التفاصيل".

وتتعاون الديفا سميرة سعيد في ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، أحمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، أحمد حسام.

سميرة سعيد الساعة اتنين بالليل تامر حسين عزيز الشافعي أغاني سميرة سعيد

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