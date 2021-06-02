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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الأهلي يكشف فرص لحاق قفشة وهاني بمباراة الترجي

صدى البلد

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في النادي الأهلي، تطورات إصابة محمد مجدي قفشة نجم الفريق، وفرص لحاقه بمباراة ذهاب دوري أبطال أفريقيا. 

 

وأكد محمد شوقي، في تصريحات إذاعية عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن فرص لحاق قفشة بالمباراة كبيرة، مشددا على أن درجة استجابته العلاج ستتحدد في خلال أسبوع. 

 

وقال إن محمد هاني نجم الفريق، فرصة صعبة في اللحاق بالمباراة، خاصة أن إصابته عبارة عن شد قوي وليس مجرد مزق. 

 

وأضاف أن هاني من الممكن أن يلحق بمباراة الإياب. 

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وأوضح أن اللجنة تبذل قصارى جهدها لإعداد محمد محمود عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد. 

 

وذكر أن نيدفيد أصبح جاهزا بنسبة ١٠٠٪ من قبل مباراة السوبر الأفريقي. 

 

وأضاف أن محمود الخطيب رئيس النادي، تعاقد على شراء أجهزة استشفائية للفريق الأول وستصل في أقرب وقت. 

 

 

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