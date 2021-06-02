أوروبا في قلب السعودية.. حكايات المملكة الممزوجة بالجليد والضباب

مشهد يعشقه الكثير، ضباب متصاعد مغلفة الجبال ومتصاعدة لأعلى السماء وجليد يكسو قمم الجبال وطقس منعش وسهول ووديان وخرير المياه الذي يعزف بعذوبته أروع سيمفونية يعجز البشر عن عزفها، جنوب السعودية هنا حكايات شاهدة.



حبا الله جنوب المملكة العربية السعودية ما يميزها عن غيرها من مناطق الخليج وكأنها قطعة حقيقية من قلب أوروبا، حيث الضباب الذي يلف الجبال والجليد الذي يكسو جبالها أغلب أوقات العام والزهور المتنوعة في ألوانها، فالسياحة في جنوب السعودية، متعدّدة المحطّات، ومنها جازان ونجران والباحة وأبها وخميس مشيط، المحطّات التي تمتلك مقومات مميزة، من حيث طبيعة المناخ والطبيعة والتضاريس الجغرافية، بالإضافة إلى حضن أماكن التنزه والترفيه.



كما تحتوي المنطقة الجنوبية على الكثير من الحدائق والمتنزّهات ذات الطبيعة الخلابة، ما يجعل التنزه والجلوس لقضاء الوقت فيها وجهة مقصودة ومفصلة لدى الجميع، وتعد منطقة الجنوب محط أنظار السياح من جميع دول العالم المترددين على المملكة، حيث تتوافر فيها البنية التحتية السياحية فهناك عدد كبير من الفنادق وأماكن الإقامة ذات الإطلالات الرائعة، وهي تختلف في مواقعها وخدماتها لتناسب الزائرين، وتقترح عليهم مهما كانت أعمارهم، نشاطات، مثل: زيارة مدن الملاهي والمدن المائية أو تسلق الجبال وركوب العربات المعلقة وتحديدا في منطقة معلقة الهدا .

إشارة إلى أن وزارة السياحية السعودية تولي المنطقة الجنوبية اهتمامًا كبيرًا، فقد سهلت الوصول إليها، ووفرت بها مختلف الخدمات والمرافق لخدمة السائحين، وأشرفت على كل ما بها من أنشطة ترفيهية ومرافق سياحية.

