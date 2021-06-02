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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لحماية الأراضي الزراعية

على مساحة 200 متر... إزالة حالتي تعدي في مركز الدلنجات

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في البحيرة

 

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

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في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدي ابراهيم، بإزالة عدد حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بقرية طيبه بمساحة ٢٠٠ متر عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية. 

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات، دمنهور، بدر)، الأحد الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 8 حالات تعدي على مساحة  960 م2 عبارة عن الآتي :-

- إزالة 4 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقري الوفائية وطيبه بالدلنجات بمساحة 450 متر عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية

- تنفيذ 3 قرارات إيقاف أعمال مخالفه بمساحة 390م بنطاق قري نديبه و الابعادية وافلاقة بدمنهور

- إيقاف أعمال وفك شدة خشبية بمساحة 120 م كانت ممهدة لصب سقف دور أول علوى بدون ترخيص  خارج الحيز العمراني بنطاق وحدة أحمد عرابي بمركز بدر


في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات و رشيد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين، أسفرت عن إزالة حالتي تعدي على مساحة  480 م2 عبارة عن:-

- إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 350 م بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن أسوار طولية وعرضية و مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية

- إزاله شده خشبيه بمساحة 130 م تمهيدا لصب سقف خرساني بنطاق الوحدة المحلية بادفينا برشيد.

ويذكر أن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدي ابراهيم، بإزالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 600 م بالمدينة و قرية طيبه عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمركزي حوش عيسى  و أبو حمص، الخميس الماضي ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة حالتي تعدي على مساحة  2325 م2 عبارة عن:-

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 2100 بنطاق قرية أبو الشقاف بحوش عيسى عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض .

-  إزالة حالة تعدي بمساحة 225 م بزمام قرية بطورس بأبو حمص عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز( رشيد - دمنهور - المحمودية  - الدلنجات)، أمس الأربعاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملات عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة  1120 م2 عبارة عن الآتي :-

-  إزاله سور من البلوك في المهد علي أرض زراعيه علي مساحه 350 متر بنطاق الوحدة المحلية بأدفيينا برشيد

-  إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية وإيقاف أعمال مخالفة بمساحة 300 م٢  بدسونس بدمنهور.

-  إزالة حالة تعدى بمساحة 270 م بقري زيزنيا وأريمون التابعة للوحدة المحلية لقرية أريمون بالمحمودية عبارة عن قواعد  خرسانية وسمل خرساني مدفون فى باطن الأرض.

- إيقاف أعمال شده خشبية لإنشاء أعمدة خرسانية  بمساحة 200 م بقرية كوم زمران بالدلنجات

 

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