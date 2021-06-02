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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المجموعة العربية الافريقية لحقوق الإنسان تدعم رفض مصر لتصريحات رئيس وزراء إثيوبيا

صدى البلد

صرح رئيس المجموعة العربية الافريقية لحقوق الانسان ذات العضوية الاستشارية بالأمم المتحدة ومقرها جنيف فيصل فولاذ عن دعم المجتمع الحقوقي الدولي لتصريح الخارجية المصرية  حول رفض مصر لما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد.

وعبر فولاذ،  عن قلق المجتمع الحقوقي الدولي من استمرار سياسة النظام الاثيوبي في خلق اجواء عدم الاستقرار وان هذا البيان يثبت سوء النية لسياسة اثيوبيا واستغلالها نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار لاهداف واغراض سياسية لخدمة مصالحها.

وأضاف فولاذ عن احترام المجتمع الحقوقي الدولي لموقف مصر الثابت والاصيل ولاقرارها بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب وان تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي وان الأنهار الدولية حق الدول
المشاطئة لها وعدم الإضرار بمصالحها.

ومطالبه المجتمع الحقوقي الدولي من إثيوبيا احترام حقوق هذا الدول.

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