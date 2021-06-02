مصرع وإصابة 3 في اصطدام سيارة برصيف بالشرقية

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بكدمات وكسور في حادث تصادم سيارة كانوا يستقلونها بالرصيف على طريق مصر إسماعيلية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة والتحفظ على الجثة بمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان تحت تصرف النيابة العامة وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، بوصول جثة لشخص مُتأثرًا بإصابته في حادث اصطدام سيارة بالرصيف على طريق مصر إسماعيلية الصحراوى.

كما تبين إصابة إثنين آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

علي جانب آخر فقد أصدرت محكمة جنح إرهاب الشرقية حكمها بالسجن عامين لـ 6 أشخاص متهمين بالانتماء إلي جماعة الإخوان الإرهابية وارتكاب أعمال عنف وشغب، كما قرّرت المحكمة تأجيل محاكمة 23 آخرين لجلسة 19 يونيو للاطلاع، وبراءة 5 آخرين.

كان مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارًا يفيد تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط 34 شخصًا بمركزي القرين وأبوحماد متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان الإرهابية وارتكاب أعمال عنف وشغب والترويج لأفكار الجماعة الإرهابية وحيازة منشورات مناهضة للدولة وتمت إحالتهم إلى محكمة إرهاب الشرقية والتي أصدرت حكمها المتقدم.