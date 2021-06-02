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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير القوي العاملة :

تعيين 95 شاباً بينهم 8 من ذوي الهمم ببني سويف

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 488 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، فضلا عن تعيين 95 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 8  من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 164 شاباً.

تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال  أبريل  الماضي  قامت المديرية بالتفتيش على 496 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات ، كما تم التفتيش على 226 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 56 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية  والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع منحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه ، و6 منح مولود جديد بمبلغ 12 ألف جنيه  فضلاً عن منحة لعملية جراحية بمبلغ 5000 جنيه .

 

 

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