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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم العالي تكشف تفاصيل إدراج 5 جامعات مصرية بتصنيف شنغهاي 2020.. فيديو

عادل عبدالغفار
عادل عبدالغفار

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة التعليم العالي: إنه يوجد 5 جامعات مصرية بتصنيف شنغهاي، و 15 جامعة مصرية خاصة في التصنيف الخاص ببعض البرامج والموضوعات، أ يعني أنه يوجد تصنيف للجامعة بشكل شامل، ويوجد ايضا تصنيف للبرامج التخصصية أو التخصصات، ومنها العلوم الهندسية والطبية، فيكون هنا اجمالي الجامعات 15 جامعة مصرية.

 

وأضاف "المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة التعليم العالي"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن تغطية مصر لعام 2020 للنشر الدولى، كانت الدولة المصرية رقم 30 علي العالم لنشر البحوث الدولية، كاشفا ان الدولة المصرية استطاعت أن توفر الجعم من خلال بنك المعرفة، التي تساعد في إتاحة دور نشر كبيرة جدا، إضافة إلى عدد ضخم من المجلات الدولية للبحوث المصرية.

 

وأشار "عبدالغفار"، إلى أنه يوجد سياسية التشجيع من قبل وزارة التعليم العالي، فتقوم الجامعات علي إقامة احتفالات سنوية حتى تكرم الباحثين والاساتذة الذين يكون لهم اى إسهام جيد في مسألة النشر الدولي، كما أن الوزارة بدأت في الاهتمام في ارتفاع العلوم الإنسانية والمجتمعية في هذا النشر  إلى جانب القطاعات الاساسية والعلوم الطبية والهندسية والبيطرية وغيرها من العلوم.

 

وأوضح، ان هذا التصنيف للجامعات المصرية وتصنيف النشر في مصر يعمل على دعم القوى الناعمة للجامعات المصرية كأحد عناصر القوى الناعمة لمصر الشاملة، كما أنه ينعكس في عدد الطلبة الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية، وينعكس ايضا في ازدهار الاقتصاد العلمي في مصر في تلك الجزئية.

 

وأكد، أنه صدرت قرارات جمهورية ببدء حوالى 12 جامعة خاصة جديدة بمرحلة الإنشاء حاليا، إضافة إلى وجود 3 جامعات تكنولوجية تدخل الخدمة، حيث أنه مسار جديد تماما  في الدولة المصرية، كما أنه وجد 4 أفرع للجامعات الأجنبية تدخل الخدمة وسيتم الانتهاء من اثنتين أخريتين في نهاية هذا العام.

التعليم العالي جامعة شينغهاي النشر الدولي جامعات اخبار التوك شو

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